Jeff Christian: Darum sollten die Gold- und Silberpreise weiter steigen

In seiner aktuellen Präsentation gibt Jeffrey Christian von der CPM Group ein Update zur aktuellen Lage auf den Gold- und Silbermärkten. Er diskutiert die Markterwartungen für niedrigere Zinssätze nach den Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und was dies für Gold, Silber und die Sorgen um die Gesamtwirtschaft bedeutet. Christian hebt die Auswirkungen dieser möglichen Zinssenkungen hervor, die zeigen, dass die Fed eher über rezessive Bedingungen besorgt ist als über die reine Inflationsbekämpfung.Er geht auch auf die Volatilität der Gold- und Silberpreise ein, die die Besorgnis der Anleger über den globalen wirtschaftlichen und politischen Druck widerspiegelt.Der Vortrag schließt mit einer Diskussion über den Mythos des so genannten "Petro-Dollar-Abkommens" und erklärt, dass ein solches exklusives Abkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien nie existiert hat.© Redaktion GoldSeiten.de