Ghana plant "Monster-Minen" zur Steigerung der Goldproduktion

Afrikas führender Goldproduzent Ghana wird im November seine erste große Greenfield-Mine seit mehr als einem Jahrzehnt mit einer erwarteten Jahresproduktion von mehr als 350.000 Unzen in Betrieb nehmen, sagte der Leiter der ghanaischen Bergbaubehörde gegenüber Reuters . Die Cardinal Namdini Mine gehört Cardinal Resources, einer Einheit von Shandong Gold, die eine Lizenz für die Anlage im Jahr 2020 erhalten hat.Ghana hat zuletzt 2013 eine große Greenfield-Mine in Betrieb genommen, als das Bergbauunternehmen Newmont seine Akyem-Mine im Südosten des Landes eröffnete. "Seitdem hat sich die Exploration verlangsamt.", sagte Martin Ayisi, CEO der Minerals Commission, in einem Interview am Montag, aber "wir werden jetzt viele Inbetriebnahmen haben. […] Die erste ist Cardinal Namdini, eine Monstermine, die durchschnittlich 358.000 Unzen pro Jahr produzieren wird. Mitte 2025 wird Newmont eine weitere Monster-Mine in Betrieb nehmen – Ahafo North."Er sagte, die beiden Minen würden die jährliche Produktion Ghanas um mindestens 600.000 Unzen Gold erhöhen, das Wirtschaftswachstum fördern und Hunderte von Arbeitsplätzen schaffen. Im Jahr 2023 produzierte Ghana 4,03 Millionen Unzen Gold, was hauptsächlich auf die erhöhte Produktion des Kleinbergbaus zurückzuführen ist. Ayisi meinte, dass zwei weitere neue Minen – eine Goldmine von Azumah Resources im Nordwesten Ghanas an der Grenze zu Burkina Faso und das erste Lithiumprojekt des Landes von Atlantic Lithium – 2026 die Produktion aufnehmen werden.© Redaktion GoldSeiten.de