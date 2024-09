Garrett Goggin: Goldpreis könnte sich in Rezession verdoppeln

In einem Interview spricht Palisades Gold mit Garrett Goggin, einem erfahrenen Finanzanalysten, der sich auf den Handel mit alternativen Anlagen wie Gold und Silber spezialisiert hat. Goggin äußert sich zum aktuellen Wirtschaftsklima, das durch den inflationsbedingten Wertverlust des US-Dollars und die ausufernde Verschuldung gekennzeichnet ist. Er sieht Gold und Silber als verlässliche Wertaufbewahrungsmittel für die kommenden Jahrzehnte.Goggin geht auch auf die Bedeutung der inversen Zinsstrukturkurve ein, die seiner Meinung nach eine bevorstehende Rezession und Marktkorrektur signalisiert. In der Vergangenheit habe sich der Goldpreis nach einer Inversion der Renditekurve und einer darauf folgenden Rezession verdoppelt. Er erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt und möglicherweise zu einer weiteren Verdoppelung des Goldpreises führt. Außerdem prognostiziert er, dass Institutionen in den Goldsektor investieren werden, da sich dessen Wertentwicklung weiter verbessert.Der Experte teilt seine Philosophie für den Aufbau eines Gold- und Silberportfolios, wobei er sich auf die Unternehmensanalyse und nicht auf historische Kennzahlen oder Charts konzentriert und die Bedeutung hochgradiger Vorkommen und eines kompetenten Managements hervorhebt. Er empfiehlt Investitionen in inflationsgeschützte Anlagen wie Royalties aufgrund ihrer Fixkosten, des minimalen Verwaltungsaufwands und des Potenzials für Explorationserfolge, die nicht von der Kosteninflation betroffen sind. Darüber hinaus empfiehlt er kleinere Explorations- und Entwicklungsunternehmen, die durch erfolgreiche Bohrungen erheblichen Wert schaffen können.© Redaktion GoldSeiten.de