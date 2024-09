Goldpreis von 1 Million US$ & Devisenkontrollen

NIXONS LÜGEN

• "Vorübergehende Aussetzung der Konvertierbarkeit von US$ in Gold"

• "Wirtschaftsstärke als Grundlage von Währungsstärke"

• "Euer Dollar wird auch morgen noch genauso viel wert sein"

CHINA SAH ES KOMMEN:

Aus der Chinesischen Volkszeitung von August 1971:

"Diese unpopulären Maßnahmen zeigen, wie ernst es um die Krise der US-Wirtschaft

sowie den Verfall und Niedergang des gesamten kapitalistischen Systems steht.“

"[Diese Maßnahmen] markieren den Zusammenbruch des kapitalistischen Geldsystems,

das sich auf den US-Dollar stützt […]. Auch Nixons neue Wirtschaftspolitik wird es nicht schaffen,

die USA aus ihrer finanziellen wie ökonomischen Krise zu holen."

Der Dollar-Crash – seit der temporären Abwertung des US-Dollar durch Nixon im Jahr 1971 und entgegen all seiner Beteuerungen, der Dollar der US-Bürger werde auch zukünftig noch genauso viel wert sein. US$-Wertverlust 98,5%. Weitere 99% Verlust stehen an.

Es war schon immer unvermeidlich, dass der GOLD-Preis eine Million US$ erreichen würde. Und jetzt sind wir an diesem Punkt! Der Preis für einen 400-Unzen-Goldbarren hat jetzt eine Million US$ erreicht.Die Marke von einer Million US$ wurde am 16. August 2024 erreicht – 53 Jahre und einen Tag nachdem sich die USA (Nixon) mit der Schließung des Goldfensters dauerhaft vom Wertspeicher-Status des US-Dollars verabschiedeten.Schauen wir kurz zurück auf die Preisentwicklung eines solchen 400-Unzen-Goldbarrens seit 1971:Ist der Wert von Gold seit 1971 also um das 71-fache gestiegen? (71 x 14.000 US$ = 1 Mio. US$) Nein, natürlich nicht. Der Wert des US-Dollars ist um 98,5% eingebrochen! Oder anders betrachtet: Wie viele Unzen Gold bekam / bekommt man für 14.000 US$?Für die 53 Jahre zwischen 1971 und 2024 ergibt sich ein Kaufkraftverlust von 98,5%.Überlegen Sie mal: Hätten Sie im Jahr 1971 14.000 US$ auf Ihr Konto gelegt, bei einem Durchschnittszins von sagen wir 4%, dann hätten Sie heute 116.000 US$. Das ist ein Riesenunterschied zu jener einen Million US$, die Sie heute besäßen, hätten Sie den ursprünglichen Geldbetrag in Gold – in ECHTES GELD – investiert.Aber was bedeutet eigentlich "die Schließung des Goldfensters"? Es bedeutet eigentlich nur, dass mit dem 15. August 1971 kein Investor (weder privat noch staatlich) mehr US-Dollars in Gold konvertieren konnte.Bevor wir zu den fatalen Konsequenzen dieser Entwicklung kommen, wollen wir noch einen Blick auf die Dummheit des Westens werfen. Schauen wir uns dazu an, wie der Westen die zukünftigen Folgen dieser Entscheidung einschätzte – hier aus Sicht des US-Präsidenten Nixon vom 15. August 1971:Kommen wir nun zur Weisheit des Ostens (Maos), wie sie aus einer Mitteilung der Chinesischen Volkszeitung – des offiziellen staatlichen Presseorgans – hervorging:Die USA (Nixon) sagten also: "Euer Dollar wird auch morgen noch genauso viel wert sein." Und China meinte: "Diese Maßnahmen markieren den Zusammenbruch des kapitalistischen Geldsystems, das sich auf den US-Dollar stützt."Der Westen ist also nur an sofortiger Belohnung interessiert: Schuldscheine ausgeben, um sich kurzfristigen Wohlstand sowie Wählerstimmen zu erkaufen, was zu “Verfall und Niedergang“ führt.Schauen wir uns jetzt den "Niedergang und Verfall" der USA und des Westens an, der sich perfekt anhand des Absturzes des US-Dollars zeigen lässt. Hier sehen wir die Entwicklung des US-Dollars seit August 1971:1971 sagte Nixon, dass die "Wirtschaftsstärke Grundlage für Währungsstärke" sei.Hmmm…