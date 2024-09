Im Westen nichts Neues, Gehirne auf Urlaub

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch "Inflation" genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.Eine US-Feiertagswoche garniert mit dem Redesign einer Oberfläche des zur Zeit wichtigsten Prozessors der Welt und einem Mißverständnis dazu.Warum geht es?Das ist der Chart der wichtigsten AI Aktie: NVIDIA.Obwohl NVIDIA ein Schwergewicht unseres Portfolios und das schon sehr lange, bessere Zahlen auswies, als erwartet worden war, fiel die Aktie (vom 11- fachen unseres Einkaufspreises auf das Zehnfache- Heul!) weil DER Prozessor, der König unter den AI Prozessoren, Blackwell nennt sich dieser, unerwartet eine neue Maske bekam.Wir sind NVIDIA Aktionäre, weil wir die Technologie verstehen und nicht, weil es halt steigt und jedem von uns ist klar, dass die neue Maske die Produktivität erhöht und nicht senkt, daher war das eine gute Nachricht und keine schlechte.Man verdient am besten, wenn die anderen es nicht oder zu spät verstehen, mehr kann man dazu nicht sagen.Unterbewertung in großen Bereichen des Tech-Sektors bleibt unsere Meinung und dies bei gleichzeitig total überhöhten Bubblepreisen bei Standardaktien, als ob es eine Megakonjunktur gäbe (wo bitte, soll die sein???)DAXmit neuem ATH "wegen der rezessiven Entwicklung in Deutschland" (man greift sich an den Kopf)DOW JONESWegen stagnierendem Wachstum durch viel zu hohe Zinsen ebenfalls mit neuem ATH.Eine größere, fundamentale Ignoranz, insbesondere intersektorale Ignoranz war selten gesehen, geschuldet vollkommen stupiden Aktienbewertungsansätzen mit relativer Günstigkeit als Basis und total veraltert. (Ein Bißchen vergessen, dass AI eine vollständig neue Technologie ist und deren Vergleich mit Ammoniak vielleicht ein Wenig hinkt?)Irgendwann geht das schief!Das erinnert ein wenig an die nicht tot zu bekommende Gold-/ Silver Ratio, die nichts aussagt und jeden Beachter in die Irre führt. (Ein Bißchen vergessen, dass der größte Silberverbraucher der nichtdigitale Fotofilm war? Und Gold KEINEN, KEINEN EINZIGEN seiner Verwendungszwecke einbüßte!)À propos Gold:Es zeigte in der abgelaufenen Woche wie AMDund Googleund NVDAdie selbe Tendenz: Ein wenig weg von Qualitätsassets und hin zu "keine Ahnung was, aber alt und "bewährt"".Bleibt nicht so.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.