Silberpreisprognose: 36./37. KW 2024

• Letztes Update: 01. September 2024 bei einem Silberkurs von 28,85 $Im vergangenen Jahr 2023 hat Silber im Kursverlauf von April bis September eine breite Seitwärtsphase zwischen 22 und 26 US-Dollar ausgebildet, deren Untergrenze im Oktober deutlich getestet wurde. Die folgende Erholung konnte im Dezember ein Zwischenhoch bei 25,91 $ setzen. Von dort ist der Kurs bis an sein Tief im Januar zurückgekommen. Anfang März hat sich im Silberpreis dann ein neuer Bewegungszweig nach oben durchgesetzt, der am Mai-Hoch bei 32,51 $ in eine Korrektur gedreht hat und nach Test des Jahreshochs aus 2022 nun wieder an die 30-Dollar-Marke gelaufen ist, wo sich Widerstand zeigt.Aus der Übertreibung in Richtung der 200-Tage-Linie konnte der Kurs zurückschnellen, musste in der vergangenen Woche die 50-Tage-Linie (grün) jedoch wieder abgeben. Dieser Pullback könnte nun den 20-Tage-Durchschnitt im Verbund mit dem Juni-Tief auf Unterstützung prüfen, womit der Kurs erneut auf die 30er $-Marke zusteuern würde.Sollte sich hingegen die seit Mai gebildete Abwärtstrendstruktur durchsetzen, wäre die 200-Tage-Linie als Kursziel aktiv.• Mögliche Wochenspanne: 28,20 $ bis 29,80 $ alternativ 27,60 $ bis 29,10 $• Nächste Widerstände: 30,09 $ = 2021 Hoch | 30,18 $ = Vorwochenhoch | 32,51 $ = Mai-Hoch• Wichtige Unterstützungen: 28,69 $ = Vorwochentief | 28,57 $ = Juni-Tief | 26,94 $ = 2022 Hoch• GD20: 28,55 $ GD50: 29,16 $ GD200: $26,54 $In der vorliegenden Situation ist der mittelfristige Aufwärtstrend unterbrochen und das Chartbild liegt über dem Vorjahreshoch im neutralen Bereich. Im Ringen um die nahen Durchschnitte könnte sich eine nächste Seitwärtsphase definieren.Als Grenzen liegen zunächst die Jahreshochs aus 2021 und 2022 nahe, wobei im unteren Bereich auch die 200-Tage-Linie stützen würde. Abhängig vom Kursverlauf der vorangegangenen Woche dürfte sich die Richtung entsprechend fortsetzen und das jeweilige Angebot beziehungsweise die Nachfrage ausloten.• Mögliche Wochenspanne: 28,90 $ bis 30,50 $ alternativ 26,90 $ bis 28,50 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)