Technische Marktanalyse vom 01.09.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Korrekturen müssen nicht immer Abwärts gerichtet sein. Auch eine Seitwärtskorrektur ist ein gängiges Mittel, um die von Kostolany zitierten "schwachen Hände" abzuschütteln. Diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn man den aktuellen Chart von Gold betrachtet. Das Edelmetall bewegt sich derzeit um die Marke von 2.500 USD seitwärts. Die Indikatoren haben Divergenzen gebildet und auch Verkaufssignale generiert. Somit ist es nicht auszuschließen, dass die Seitwärtskorrektur in eine Abwärtsbewegung mündet. Ein Abdriften bis in den Bereich der alten Widerstandszone ist somit durchaus denkbar.Zunächst sah es so aus, als würde die Unterstützungszone halten und ein neuer Anlauf auf die Widerstandszone genommen werden. Allerdings kam der Öl-Preis nicht über das letzte Top hinaus und rutschte zum Wochenschluss erneut an die Unterstützungszone. Auch wenn die Indikatoren im neutralen Bereich notieren, erhöht sich die Chance auf einen Ausbruch nach unten immer mehr.Die Volatilität lässt beim Bitcoin immer mehr nach und die Kerzenkörper waren in der vergangenen Woche immer kleiner geworden. Auch wenn nicht unbedingt von klassischen Doji’s die Rede sein kann, zeigt sich doch, dass bei den Marktteilnehmern eine gewisse Unsicherheit vorherrscht. Das Aufhalten in der Unterstützungszone zeigt immerhin, dass dieser Bereich von den Marktteilnehmer immer noch beachtet wird. Übergeordnet befindet sich die Kryptowährung seit März in einem großen Seitwärtstrend. Eine Änderung der Lage ist derzeit, auch wegen der neutralen Indikatorenlage, nicht absehbar.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.