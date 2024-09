Der trotzige Sommer des Goldes

Der Goldpreis hat einen der trotzigsten Sommer seit Menschengedenken hinter sich. In den letzten Monaten erreichte der Goldpreis neue Rekordhöhen, obwohl die Chancen gegen ihn standen. Gold war auf dem Weg in den Sommer 2024 extrem überkauft, seine Haupttreiber entwickelten sich nicht gut oder wirklich günstig, und die AI-Aktienblase lenkte die Anleger weiterhin ab. Dennoch trotzte der Goldpreis all dem und stieg im Juni, Juli und August per Saldo an - ein bullisches Omen.Wenn ich über meine wöchentlichen Web-Essays nachdenke, kommen die Ideen vor den Titeln. Ich wusste, worüber ich diese Woche schreiben wollte, hatte aber noch nicht das richtige Wort gefunden. Um den jüngsten Sommer des Goldpreises kurz und bündig zu beschreiben, dachte ich an "überragend", "bemerkenswert", "rekordverdächtig" und "fantastisch", aber nichts passte so recht. Dann fiel es mir ein, als ich über Aktivitäten für ein langes Wochenende mit meiner Familie in den Bergen von Colorado nachdachte.Neben den üblichen Wanderungen und Erkundungen kam mir Wildwasser-Rafting in den Sinn. Das erste Mal, dass meine Kinder das gemacht haben, war in der Nähe von Glenwood Springs auf dem Colorado River. Die Stadt und die umliegenden Berge sind zwar schön, aber der Name ist unglücklich gewählt. Als Silberminencamp in den späten 1800er Jahren hieß es ursprünglich "Defiance"! Das ist viel cooler, ging aber verloren, nachdem der Gründer den Namen geändert hatte, um seine Frau an ihre langweilige Heimatstadt in Iowa zu erinnern.Der Sommer des Goldes war wahrhaftig trotzig und widersetzte sich kühn den entgegengesetzten Kräften. Der eigentliche Marktsommer findet im Juni, Juli und August statt. Zur Wochenmitte hatte der Goldpreis seit Beginn des Sommers um hervorragende 7,7% zugelegt, und es sind nur noch wenige Handelstage übrig. Auf das Jahr hochgerechnet, ist Gold in den letzten Monaten mit einem rasanten Tempo von über 30% gestiegen! Dies war die fünftbeste Sommerperformance von Gold in der modernen Ära des letzten Vierteljahrhunderts.Normalerweise tendiert der Goldpreis im Frühsommer seitwärts bis nach unten, bevor im Juli eine Herbstrally einsetzt, die sich im August beschleunigt. In den 20 Bullenmarktjahren seit 2001 stieg der Goldpreis während des gesamten Marktsommers im Durchschnitt um 2,6%. Doch im Sommer 2024 verdreifachte Gold diesen saisonalen Durchschnitt! Diese außergewöhnliche Stärke wird in diesem aktualisierten Chart aus meinem letzten Aufsatz über die Gold-Sommer-Flaute deutlich.Mein erster Aufsatz in diesem Sommer wurde Anfang Juni veröffentlicht. In diesem Chart wird jeder Goldbullen-Sommer einzeln auf 100 zum letzten Mai-Schluss indexiert. Dann werden alle diese Sommerindices gemittelt, um die Sommersaisonalität herauszudestillieren. Der diesjährige Index ist in dunkelblau dargestellt, der des letzten Jahres in hellblau, der der Vorjahre in gelb und der Durchschnitt aller Indizes vor 2024 in rot. Gold hat in diesem Sommer sicherlich besser abgeschnitten als im Vorjahr!Normalerweise bewegt sich Gold im Sommer in einer Handelsspanne von +/-5% gegenüber dem Schlusskurs vom Mai. Dies war für einen Großteil des Sommers 2024 der Fall, bis der Goldpreis in den letzten Wochen nach oben ausbrach. Mitte Juli überwand der Goldpreis kurzzeitig diesen Widerstand und stieg auf einen einzigen nominalen Rekordwert, bevor er wieder deutlich zurückfiel. Der starke Anstieg um 1,8% an diesem Tag war trotzig, da an diesem Morgen die US-Einzelhandelsumsätze eine positive Überraschung für die Fed darstellten.Der Goldpreis konnte diesen Ausbruch aus dem Hochsommer jedoch nicht halten und fiel in der folgenden Woche um 4,2%. Einige Wochen später, Anfang August, verzeichnete der Goldpreis einen starken Anstieg um 1,6%, als die wöchentlichen US-Anträge auf Arbeitslosenunterstützung weiter anstiegen. Zwei Handelstage später stieg der Goldpreis um weitere 1,7% und erreichte aufgrund geopolitischer Nachrichten seinen zweiten nominalen Rekordstand im Sommer 2024. Der israelische Geheimdienst warnte, dass er glaube, dass der Iran einen Großangriff auf Israel vorbereite.Die USA reagierten daraufhin mit dem Befehl, eine Flugzeugträger-Kampfgruppe in Richtung Naher Osten zu entsenden, "um den Transit zu beschleunigen", und erklärten, dass sich ein Lenkraketen-U-Boot bereits in diesem Gebiet befinde. In den folgenden Wochen erzielte der Goldpreis vier weitere nominale Rekordstände, insgesamt sechs im Sommer 2024 (Stand: Wochenmitte). Diese wurden meist durch die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed ausgelöst, die in der Regel durch schwächere Wirtschaftsdaten oder Reden der Fed ausgelöst wurde.Kurzfristig wird der Goldpreis in erster Linie durch den Handel mit Goldfutures durch Spekulanten beeinflusst. Dieser hat aufgrund der damit verbundenen extremen Hebelwirkung überproportionale Auswirkungen auf den Goldpreis. Jeder Kontrakt kontrolliert 100 Unzen Gold, die bei einem Preis von 2.500 Dollar insgesamt 250.000 Dollar wert sind. Dennoch müssen diese Händler für jeden gehandelten Kontrakt nur 10.500 Dollar an Einschüssen in bar auf ihren Konten halten. Das ermöglicht heute eine maximale Hebelwirkung von 23,8x, die oft sogar noch höher ist!Das bedeutet, dass jeder Dollar, der in Goldfutures eingesetzt wird, einen bis zu 24-mal größeren Einfluss auf den Goldpreis haben kann als ein direkt investierter Dollar! Bei maximaler Hebelwirkung macht eine Bewegung des Goldpreises von nur 4,2% gegenüber den Wetten der Spekulanten 100% ihres Kapitals zunichte, das sie riskiert haben. Das zwingt diese Leute dazu, sehr kurzsichtig zu sein, mit Handelszeithorizonten, die in Tagen oder Wochen gemessen werden. Sie beobachten das Schicksal des US-Dollar als ihr wichtigstes Handelskriterium, das sich an den Quoten der Fed orientiert.