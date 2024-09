Rio Tinto Ltd. in brenzliger Lage

Quelle Chart: stock3

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. wies zu Beginn des vergangenen Handelsmonats, konkret am 7. August , eine spannende Situation aufgrund des Verweilens auf einem interessanten Kurslevel auf. Aufgrund der mittlerweile bestätigten Aufgabe der bekannten und vielfach benannten Unterstützung von 48,57 GBP, erlauben sich jetzt allerdings weitere Kursverluste bis 45,96 GBP und gegebenenfalls tiefer bis rund 44,00 GBP.Die aktuelle Lage ist somit heikel für die Bullen. Nur ein dynamischer Kursimpuls zurück über die Marke von 48,57 GBP könnte das derzeit negative Bild rasch wenden. Oberhalb dieser Marke wäre eine schnelle Erholung bis mindestens 53,53 GBP denkbar.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.