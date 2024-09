Heraeus: Kann Gold seine Sommerdynamik im September fortsetzen?

Seit 2017 hat Gold in jedem September negative Renditen erzielt, wenn die Trader aus der Sommerpause zurückkehrten. Auch dieses Mal deuten die Indikatoren auf einen Rückschlag hin. Dies berichtet Heraeus in seinem Precious Appraisal. Ein Katalysator für den Goldpreis könnte die Zinssenkung der US-Notenbank sein, die nach der Konferenz in Jackson Hole am 20. August für Ende diesen Monats erwartet wird.Die Frage sei, ob es sich um eine Senkung um 25 oder 50 Basispunkte handeln wird. Die Federal Funds Rate folgt in der Regel der 2-jährigen US-Rendite, die in der vergangenen Woche auf ein neues Tief von 3,87% gefallen ist und damit deutlich unter dem aktuellen Zielsatz der Federal Funds Rate von 5,25% bis 5,5% liegt. Damit ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte gestiegen.Der Swap-Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 38% ein, vor einer Woche waren es noch 24%. Eine stärkere Zinssenkung dürfte den Dollar stärker schwächen, so dass mit einem stärkeren Anstieg des Goldpreises zu rechnen ist. Dies könnte jedoch dadurch abgemildert werden, dass der Markt dieses Risiko für den Goldpreis bereits ausreichend eingepreist hat, da er sich in den letzten zwei Wochen bei etwa 2.500 $ pro Unze gehalten hat.© Redaktion GoldSeiten.de