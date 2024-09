Orestone Mining erwirbt Option auf Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme in Argentinien

3. September 2024 - Orestone Mining Corp. (TSXV: ORS) (OTC: ORESF) (Frankfurt: WKN: O2R2) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Cascadero Minerals Corporation über den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 75 Prozent an dem 56,8 Quadratkilometer großen Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Konzessionsgebiet Las Burras-Incahuasi unterzeichnet hat. Cascadero Minerals Corporation ist eine mehrheitlich im Eigentum von Cascadero Copper Corp. (TSX Venture Exchange-Symbol: CCD) befindliche Tochtergesellschaft. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der argentinischen Provinz Salta, ca. 100 Kilometer nordwestlich der Stadt Salta, und umfasst zwei große Porphyr-Systeme. Bei den bisherigen Bohrungen in einem Teil des großflächigen Porphyr-Zielgebiets Las Burras wurde eine umfangreiche Kupfer-/Goldmineralisierung durchteuft. In Bohrloch LB-3 wurde ein Abschnitt von 256 Metern mit einem Gehalt von 0,23 % Kupfer, 0,060 ppm Gold und 0,019 % Molybdän ab dem Muttergestein unterhalb einer 36 Meter mächtigen Schwemmbodenschicht durchschnitten, einschließlich eines Teilabschnitts von 112 Metern zwischen 48 und 160 Metern mit einem Gehalt von 0,42 % Kupfer, 0,097 ppm Gold und 0,020 % Molybdän. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen.Das Zielgebiet Las Burras liegt im Bereich eines mit Schwemmboden bedeckten Tals und weist eine IP-Anomalie (hohe Aufladbarkeit/geringer spezifischer Widerstand) von 3.000 x 1.500 Metern und gleichzeitig eine niedrige magnetische Signatur auf, was auf eine hydrothermale, die magnetische Wirkung abbauende Alteration hindeutet. Peripher zum Porphyr kommen Schwärme von in Richtung ONO und WNW streichenden goldhaltigen Quarz-Serizit-Turmalin-Sulfid-Erzgängen vor.Bei den bisherigen, im Jahr 2011 von Cascadero durchgeführten Bohrungen wurde in drei Bohrlöchern im Abstand von 250-Meter-Zentren am östlichen Ende der kartierten Zone von 1.000 x 800 Metern mit Monzodiorit-Intrusivgestein eine Kupfer Goldmineralisierung durchteuft. Die Mineralisierung besteht aus Chalkopyritgang-Stockwerken mit einer starken Serizit-Pyrit-Alteration, die die Kalium-Alteration überprägt. Dies legt nahe, dass sich der höhergradig mineralisierte Kalium-Kern in der Tiefe oder seitlich zum Bohrloch LB-3 im Zentrum des Tals befindet.Orestone plant die Durchführung einer luftgestützten Untersuchung der Magnetotellurik (Airborne MagnetoTellurics, AirMT) in dem Mineralisierungsziel, um das leitfähige Porphyr-System besser definieren zu können, und Probebohrungen in den Gebieten unterhalb, westlich und östlich von Bohrloch LB-3 entlang eines Trends mit einer Fläche von 1.500-2.000 Metern auf 400-750 Metern, wo bisher noch keine Bohrungen durchgeführt wurden.Las Burras lagert primär innerhalb von porphyrhaltigem Quarzmonozonit-Monzodiorit am nördlichen Ende eines 30 Quadratkilometer langen Erzstocks mit Kalk-Alkali-Zusammensetzung nördlich des El-Toro-Lineaments. Das El-Toro-Lineament erstreckt sich 320 Kilometer lang westlich bis zu der riesigen Kupfermine Escondida und kontrolliert andere Mineralisierungen in dem Gürtel, etwa die Kupfer-Gold-Molybdän-Lagerstätte Taca Taca von First Quantum Minerals, die 200 Kilometer weiter westlich liegt. Eine größere, nordwestlich streichende, quer laufende Verwerfungszone mit sinistraler (linker) Bewegung befindet sich 25 Kilometer südlich, und ein konjugiertes System von in Richtung WNW und ONO verlaufenden dextralen Verwerfungen (Rechtsbewegung) hat die Einlagerung der Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Las Burras kontrolliert.David Hottman, CEO von Orestone, erklärte dazu wie folgt: Wir freuen uns sehr über die Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Las Burras, da wir davon überzeugt sind, dass es sich dabei sozusagen um niedrig hängende Früchte handelt, zumal ein solides Potenzial für die Definition einer Kupfer-Gold-Molybdän-Großlagerstätte besteht. Las Burras ist ein robustes Porphyr-System, das nur teilweise anhand von Bohrungen entlang eines Trends mit einer Fläche von 1.500-2.000 Metern mal 400-750 Metern erprobt wurde. Das Zielgebiet liegt in einem flachen, mit Schwemmboden bedeckten Tal mit gutem Zugang und Eignung zur ganzjährigen Exploration. Orestone plant die Durchführung einer AirMT-Untersuchung über dem Zielgebiet, mit der das leitfähige Porphyr-System besser definiert werden kann, und im Anschluss daran Bohrungen zur Erkundung von Bereichen unterhalb, westlich und östlich von Bohrloch LB-3, denn unserer Ansicht nach werden wir dort durch Lokalisierung des durch Kalium alterierten Kerns des Porphyr-Systems bessere Erzgehalte finden. Die Kupfer- und Goldpreise bewegen sich in die richtige Richtung, und natürlich werden Gewinne für die Aktionäre mit Bohrungen erzielt.Bestimmungen der Vereinbarung: Unter den folgenden Bedingungen erhält Orestone eine anfänglich dreijährige Option auf den Erwerb einer Beteiligung von einundfünfzig Prozent (51 %) an dem Konzessionsgebiet Las Burras (Option A):Barzahlungen in Höhe von 100.000 US$ wie folgt: (i) 25.000 US$ am fünften Geschäftstag nach der aufsichtsrechtlichen Genehmigung (sofern erforderlich); (ii) 25.000 US$ am oder vor dem ersten Jahrestag; (iii) 25.000 US$ am oder vor dem zweiten Jahrestag; (iv) 25.000 US$ am oder vor dem dritten Jahrestag.Tätigung von Aufwendungen in Gesamthöhe von 1.900.000 US$ wie folgt: (i) 100.000 US$ am oder vor dem ersten Jahrestag; (ii) 500.000 US$ am oder vor dem zweiten Jahrestag; (iii) 1.300.000 US$ am oder vor dem dritten Jahrestag.Orestone kann innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausübungsdatum von Option A entscheiden, durch Tätigung von Aufwendungen in Höhe von 3.000.000 US$ über einen Zeitraum von zwei Jahren eine zusätzliche Beteiligung von vierundzwanzig Prozent (24 %) (Option B) zu erwerben. Orestone kann nach alleinigem Ermessen entscheiden, ein Joint Venture zu bilden, und zwar bei Ausübung von Option A (Orestone 51 %/Cascadero 49 %) oder bei Ausübung von Option B (Orestone 75 %/Cascadero 25 %). Orestone wird bei der gesamten Exploration als Betreiber fungieren.Falls die Beteiligung eines Joint-Venture-Teilnehmers auf weniger als 10 % verwässert wird, wird seine Beteiligung in eine Net-Smelter-Return-Royalty (die NSR) umgewandelt. Für die Zwecke der Berechnung der entsprechenden NSR wird eine Machbarkeitsstudie eine Kalkulation des prozentualen Anteils von Gold und Silber am Bruttowert enthalten. Bei Lagerstätten, bei welchen der Bruttowert von Gold und Silber zum Zeitpunkt der Produktionsentscheidung: (a) höher als fünfzig Prozent (50 %) ist, wird eine NSR von einem Prozent (1,0 %) vorbehalten; oder (b) niedriger als fünfzig Prozent (50 %) ist, wird eine NSR von einem Viertelprozent (0,25 %) vorbehalten.Das Konzessionsgebiet Las Burras liegt auf einer Höhe von 3.700 Metern in moderatem Gelände mit eingeschränkter Vegetation und gutem Straßenzugang; es ist für eine ganzjährige Exploration geeignet. Das Konzessionsgebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu einer nationalen Autobahn, einer 500-kV-Stromleitung, einer Erdgaspipeline und einer Eisenbahnstrecke zwischen Salta-Stadt und Antofagasta, Chile, die den südlichen Teil des Konzessionsgebiets durchquert. Salta ist eine Region mit guter Infrastruktur, in der zahlreiche groß angelegte Kupfer-, Gold- und Lithiumprojekte entwickelt werden.In dem früheren Bohrloch LB-3 wurde ein Abschnitt von 256 Metern mit einem Gehalt von 0,23 % Kupfer, 0,06 ppm Gold und 0,019 % Molybdän unterhalb der 36 Meter mächtigen Schwemmbodenschicht durchteuft, einschließlich eines Teilabschnitts von 112 Metern zwischen 48 und 160 Meter Tiefe mit einem Gehalt von 0,42 % Kupfer, 0,097 ppm Gold und 0,020 % Molybdän, wobei die Mineralisierung in der Tiefe offen bleibt. In Bohrloch LB-1, das 250 Meter südlich von LB-3 liegt, wurde ein Abschnitt von 296 Metern mit einem Gehalt von 0,18 % Kupfer, 0,042 ppm Gold und 0,006 % Molybdän zwischen 4 und 300 Meter Tiefe durchteuft, wobei die Mineralisierung in der Tiefe offen bleibt. In Bohrloch LB-2, das 250 Meter nördlich von LB-3 näher am nördlichen Rand der IP-Anomalie niedergebracht wurde, wurde ein Abschnitt von 298 Metern zwischen 3 und 301 Meter Tiefe mit einem Gehalt von 0,09 % Kupfer, 0,026 ppm Gold und 0,004 % Molybdän durchteuft, einschließlich eines Teilabschnitts von 160 Metern mit einem Gehalt von 0,13 % Kupfer, 0,033 ppm Gold und 0,006 % Molybdän; die Mineralisierung ist in der Tiefe offen. Diese Bohrlöcher deuten auf ein großes, solides Kupfer-Gold-Porphyr-System hin, das nur teilweise durch Bohrungen getestet wurde.Die geologischen und geophysikalischen Daten stammen aus zwei NI 43-101-konformen Berichten, die von John Breedlove, MS, CPG 11360, im Jahr 2012 bzw. von Kenneth Dawson, PhD, P.Geo., im Jahr 2010 erstellt wurden. Gary Nordin, P.Geo, ein Director des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Nordin hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Orestone Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmenzentrale in Vancouver, British Columbia. Der primäre Vermögenswert des Unternehmens ist das zu 100 Prozent in seinem Eigentum stehende Gold-Kupferprojekt Captain im nördlichen Zentrum von BC, in dem ein großes, von Gold beherrschtes Porphyr-System lagert. Das Konzessionsgebiet Las Burras, auf dessen Erwerb eine Option in Salta, Argentinien, erworben wurde, bietet dem Unternehmen eine umfangreiche Kupferposition. Beide Projekte verfügen über Straßenzugang und sind für die ganzjährige Exploration geeignet. 