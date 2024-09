Platin - Die nächste Verkaufswelle steht an

Seit dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 1.095 USD Mitte Mai befindet sich der Platinkurs in einem breiten Abwärtstrendkanal. In dessen Verlauf wurde die kurzfristige Aufwärtstrendlinie ebenso wie der Support bei 938 USD unterschritten. Anfang August startete zwar bei 907 USD eine Erholung, diese wurde aber an der Kreuzwiderstandsmarke bei 975 USD gestoppt. Der daraufhin einsetzende Abverkauf unterschritt gestern bereits die 907-USD-Marke.Bislang gibt es keine Anzeichen, dass Platin vorzeitig eine Bodenbildung auf dem aktuell erreichten Kursniveau gelingen kann. Ein Einbruch unter den Support bei 889 USD und an die Zielmarke bei 865 USD ist daher weiterhin wahrscheinlich. Allerdings könnte der Abwärtstrend dort im Bereich des Tiefs vom März bei 867 USD enden und in eine massive Erholung übergehen. Damit würde auch ein Einbruch auf 822 USD verhindert.Für die Bullen würde sich die Lage erst mit einer Rückeroberung der 938-USD-Marke entspannen. In diesem Fall könnte eine Erholung bis 975 und 988 USD folgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)