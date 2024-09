Gold bleibt stabil, Trader warten auf Reihe von wichtigen US-Daten

Der Goldpreis blieb am Mittwoch stabil, da sich die Anleger auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht vorbereiteten, der einen Einfluss darauf haben könnte, wie schnell und wie tief die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr senken wird, schreibt Reuters . Vor dem Bericht über die amerikanische Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft am Freitag werden die Daten über offene Stellen am Mittwoch und die ADP-Berichte über Beschäftigung und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag im Mittelpunkt des Interesses stehen.Laut dem FedWatch-Tool der CME Group sehen Trader eine 41-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte (Bp) am 18. September und eine 59-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Bp. "Wenn die Arbeitsmarktdaten schwach ausfallen, wird dies die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte erhöhen und die Sorgen über eine Wachstumsverlangsamung verstärken, was sich positiv auf den Goldpreis auswirken wird", sagte Kyle Rodda, Finanzmarktanalyst bei Capital.com."Aus technischer Sicht ist die Positionierung für Gold jedoch etwas zu lang, was den Aufwärtstrend begrenzen könnte", erklärte Rodda und fügte hinzu, dass die Preise längerfristig wahrscheinlich neue Höchststände erreichen werden, selbst wenn es aufgrund der Positionierung kurzfristig zu einem Rückschlag kommen sollte. Die am Dienstag veröffentlichten Daten zeigen, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA im August moderat geschrumpft ist, während sich die Beschäftigungslage leicht verbessert hat.© Redaktion GoldSeiten.de