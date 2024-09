Sovereign Metals: Super starke Eigenschaften des Grafits

Wenn Sie den Kurs der Aktie heute ansehen, werden Sie meine Überschrift sicherlich in Frage stellen. Doch was Sovereign Metals heute in Sachen der Grafit-Testarbeiten vorgelegt hat, zeigt die Weltklasse-Eigenschaften des Kasiya Projektes auf ein Neues: Link Die nächsten Ergebnisse aus den nachgelagerten Testarbeiten, die von der ProGraphite GmbH in Deutschland durchgeführt wurden, zeigen hervorragende Eigenschaften des Flockengrafits vom Kasiya Projekt.Im Rahmen des Testarbeiten konnte gezeigt werden, dass das sehr hochwertige Anodenmaterial aus beschichtetem, gereinigtem Kugelgrafit (Coated Spherical Purified Graphite, CSPG) Leistungsmerkmale aufweist, die mit jenen der führenden chinesischen Hersteller von Anodenmaterialien aus natürlichem Grafit wie der BTR New Material Group (BTR) vergleichbar sind.Bei elektrochemischen Tests der CSPG-Proben wurden Wirkungsgrade im ersten Zyklus (First Cycle Efficiencies/FCE) von 94,2% bis 95,8% erzielt, wobei die Ergebnisse über 95% liegen - eine wichtige Marke für Anodenmaterialien aus Naturgrafit höchster Qualität gemäß der chinesischen Norm:"Diese Ergebnisse bestätigen, dass das Graphitkonzentrat von Kasiya ein hervorragendes Anodenmaterial für die Batterieindustrie darstellt. Der verwitterte in Saprolith lagernde Graphit erzielt nicht nur leicht einen hohen Reinigungsgrad, das produzierte Anodenmaterial erfüllt auch die höchsten Industriespezifikationen.In Verbindung mit der sehr niedrigen spezifischen BET-Oberfläche und den hohen Klopfdichten (die beide zu ausgezeichneten Wirkungsgraden im ersten Zyklus und anfänglichen Batterieentladekapazitäten führen) hat Kasiya das Potenzial, zu einer wichtigen Quelle für die Graphitversorgung außerhalb Chinas zu werden.Diese hervorragenden Ergebnisse zeigen in Kombination mit der Tatsache, dass Kasiya eines der größten Graphitvorkommen weltweit mit niedrigen Betriebskosten im Branchenvergleich und geringem Treibhauspotenzial ist, dass Kasiya erhebliche Vorteile gegenüber anderen Graphitunternehmen bietet. Wir sehen weiteren Untersuchungen und Updates entgegen, während wir Kasiya als Quelle von qualitativ hochwertigem, kostengünstigem Naturgraphitkonzentrat ausbauen."Zu bedenken ist, dass das Grafit auf Kasiya "nur ein Nebenprodukt" ist, das beim Abbau sowieso anfällt. Die Tatsache, dass es den Ansprüchen des weltgrößten Anodenherstellers BTR genügt und somit der größte Lieferant aus einer alleinstehenden Mine sein könnte, ist sensationell. Der Markt hatte heute keine Lust darauf zu reagieren, doch diese Resultate sollten aus meiner Sicht gut sein für erste lose Abnahmevereinbarungen mit Weltklasse-Firmen, die auch mit RIO TINTO in Verbindung stehen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.