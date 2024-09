Pan Global Resources verdoppelt die Größe der geochemischen Bodenanomalie

- Das Gebiet der Blei-Zink (Pb-Zn)-Anomalie im Boden verdoppelt sich auf 1,7 km x 1,0 km im hochrangigen Zielgebiet Bravo- Zeitgleich mit einer starken 2,0 km x 1,5 km großen Schwerkraftanomalie- Erweiterung der geochemischen Bodenuntersuchung zur Untersuchung des Gebiets zwischen dem Zielgebiet Bravo und der Entdeckung La Romana- Bravo liegt auf dem Weg zwischen der Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana und den Lagerstätten Aznalcóllar und Los Frailes der Grupo MéxicoVANCOUVER, 4. September 2024 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, zusätzliche geochemische Bodenuntersuchungen und neue Schwerkraftmessungsergebnisse für das erste Explorationsprogramm auf dem Ziel Bravo ("Bravo") innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Escacena ("Escacena") im iberischen Pyritgürtel in Südspanien bekannt zu geben."Die Ergebnisse der neuen geochemischen Bodenproben und der Schwerkraftuntersuchung stützen unsere Ansicht, dass das große Zielgebiet Bravo eine verborgene vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) unter einer flachen Decke darstellen könnte, ähnlich wie die nahe gelegene Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana von Pan Global. Die neuen Untersuchungsergebnisse verdoppeln die Größe der Blei- und Zinkanomalie an der Oberfläche aus der ersten Bodenbeprobung, die letzten Monat gemeldet wurde, und bestätigen eine große übereinstimmende Schwerkraftanomalie", sagte Tim Moody, Präsident und Geschäftsführer von Pan Global.Herr Moody fügte hinzu: "Die erhöhte Blei-Zink-Silber-Bodengeochemie und die übereinstimmende Schwerkraftanomalie sind starke Indikatoren für das Potenzial einer darunter liegenden Sulfidmineralisierung. Die Modellierung der Daten ist im Gange, um die Standorte für die erste Bravo-Bohrkampagne festzulegen, und die geochemischen Bodenproben wurden ausgeweitet, um das Potenzial für Mineralisierungen zwischen Bravo und der Entdeckung La Romana im Westen zu testen".Das Zielgebiet Bravo befindet sich 1,5 km östlich der Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana von Pan Global und 4,5 km südwestlich der vulkanogenen Massivsulfidlagerstätten Aznalcóllar und Los Frailes von Grupo México. Das Zielgebiet ist größtenteils von postmineralischen Gesteinen und Sedimenten bedeckt und wurde noch nie durch Bohrungen getestet.Im Rahmen der erweiterten Bravo-Erhebung wurden insgesamt 1 188 Bodenproben, darunter 57 Doppelproben, entnommen. Die Bodenproben wurden in einem Abstand von 40 Metern entlang von Linien im Abstand von 100 Metern entnommen. Jede Probe wurde mit einem tragbaren Röntgenfluoreszenzgerät ("pXRF") analysiert. Die räumliche Interpretation der pXRF-Ergebnisse bestätigt eine Pb- und Zn-Bodenanomalie, die sich über 1,7 km in Ost-West-Richtung und bis zu 1,2 km in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Die Proben reichen von 300ppm bis 1.252ppm kombiniertem Pb+Zn, einschließlich bis zu 1.115ppm Pb und 886ppm Zn.Insgesamt 67 Bodenproben aus zwei Linien über dem Zielgebiet Bravo wurden vom ALS-Labor auch auf die Geochemie mehrerer Elemente untersucht, um die Genauigkeit der pXRF-Ergebnisse zu überprüfen und zu vergleichen. Die Ergebnisse bestätigen eine enge Korrelation der Pb- und Zn-Untersuchungswerte mit den pXRF-Ergebnissen und zeigen auch anomale Ag-Werte von bis zu 5,2 g/t (die von der pXRF nicht analysiert wurden), die mit den Pb+Zn- und Schwerkraftanomalien zusammenfallen.Die erste Bravo-Bodenschwerkraftuntersuchung ist abgeschlossen, wobei die Ergebnisse von 788 Stationen auf einem 100m x 100m und 100m x 50m großen Raster über dem Hauptzielgebiet gewonnen wurden. Die Ergebnisse bestätigten eine starke (>1,2 mGal) Schwerkraftanomalie mit Oberflächenabmessungen von etwa 2,0 km x 1,5 km.- detaillierte Modellierung der endgültigen Schwerkraftdaten, gefolgt von;- induzierte Polarisations- und/oder elektromagnetische Vermessungslinien über den Spitzen der Schwerkraft- und Geochemieanomalien, um zusätzliche dreidimensionale Informationen zu erhalten; und,- Priorisierung von Bohrlochpositionen.Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo sich Minera Los Frailes/Grupo México in der letzten Genehmigungsphase befindet, um mit dem Bau einer neuen Mine beginnen zu können. Das Projekt Escacena beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckungen La Romana und Cañada Honda von Pan Global sowie eine Reihe weiterer aussichtsreicher Ziele, einschließlich Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep und Cortijo.Pan Global Resources Inc. zielt aktiv auf kupferhaltige Mineralvorkommen in Spanien ab, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im ertragreichen Pyritgürtel der Iberischen Halbinsel in Südspanien, wo eine positive Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine risikoarme Rechtsordnung der Stufe 1 für Bergbauinvestitionen definieren. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.Die geochemische Bodenuntersuchung umfasst Proben, die von den obersten 20 cm der Oberfläche (ungesiebt, mit einem Gewicht von ca. 1 kg) auf einem Raster von 100 m x 40 m über dem Gravitationszielgebiet entnommen wurden. Die Proben werden in Plastikbeuteln gesammelt und mit einem handgehaltenen Röntgenfluoreszenzgerät ("pXRF") von Olympus Vanta einer Multielementanalyse unterzogen. Die Analysen werden an 1 von 20 Proben wiederholt, und die Standards werden analysiert, um Abweichungen festzustellen.Zur weiteren Überprüfung und zum Vergleich mit den pXRF-Ergebnissen wurden zusätzliche Proben an das ALS-Labor in Sevilla gesandt. Die Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) und pulverisiert (Methode PUL-31). Die Multielementanalyse wurde mit Hilfe eines Multi-Säure-Aufschlusses und der ICP-MS-Methode mit sehr geringer Detektion (ME-ICP61) durchgeführt.Álvaro Merino. Vizepräsident Erkundung von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Medienmitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig von der Gesellschaft.Jason Mercier, VP Investorenbeziehungen und Kommunikationjason@panglobalresources.cominvestors@panglobalresources.comTel: +1-236-886-9518www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. 