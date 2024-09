Gareth Soloway: Nächstes Kursziel für Gold und Ausblick für Silber und Bitcoin

In einem Interview mit dem Investing News Network teilte Gareth Soloway, Chef-Marktstratege bei VerifiedInvesting.com, seine neuesten Preisprognosen für Gold, Silber und Bitcoin mit. Für Gold liegt sein nächstes Ziel bei 2.660 US-Dollar pro Unze, ein Wert, den das Metall noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres erreichen könnte.Darüber hinaus sei es schwieriger, eine konkrete Prognose abzugeben, aber die Vergangenheit zeige, dass das gelbe Metall in diesem Zyklus die Marke von 6.000 US-Dollar erreichen könnte. Sollte dies der Fall sein, warnte Soloway, würden makroökonomische Probleme wahrscheinlich vorherrschen.Bei Silber ist er kurzfristig weniger optimistisch, da es sich um ein industrielles Metall handelt. Seiner Meinung nach könnte der Silberpreis auf bis zu 24 US-Dollar pro Unze fallen, was eine Kaufgelegenheit für Investoren darstellen würde. Auch der Bitcoin-Preis könnte je nach Entwicklung des Aktienmarktes stärker fallen. Soloway sagte, dass eine Korrektur von 20% oder 25% den Bitcoin auf 30.000 US-Dollar drücken könnte.© Redaktion GoldSeiten.de