Top-Stratege prognostiziert fallenden Goldpreis

Der Goldpreis nähert sich Rekordhöhen von über 2.500 US-Dollar pro Unze und macht das Jahr für Goldliebhaber zum Ausnahmejahr. Jim Paulsen, ein Marktveteran mit 40 Jahren Erfahrung, der unter Anderem zwei Jahrzehnte bei Wells Fargo verbrachte, glaubt jedoch, dass der beeindruckende Höhenflug des Edelmetalls bald zu Ende sein könnte. Dies geht aus einem Artikel des Finance News Network hervor. Er nimmt an, dass der Goldpreis fallen wird, selbst wenn die US-Notenbank die Zinsen senkt. Paulsen argumentiert, dass der Goldpreis bereits eine beträchtliche Rally hinter sich hat und dass das Metall an Attraktivität verlieren könnte, sobald die Rezessionsängste nachlassen.In einem Beitrag auf seinem Substack schrieb Paulsen: "Gold ist dabei, seinen Glanz zu verlieren". Er deutet an, dass das Metall möglicherweise nicht von Zinssenkungen profitieren wird, da es im Vergleich zu anderen Rohstoffen teuer geworden ist und das wachsende Vertrauen des privaten Sektors die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen verringern könnte. Paulsen räumt ein, dass Gold in Zeiten von Zinssenkungen in der Regel gut abschneidet, in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Barron's sagte Paulsen jedoch, dass dies ein seltener Fall sein könnte, in dem die Fed eine "sanfte Landung" hinlegt, d.h. die Wirtschaft und den Aktienmarkt auf einen nachhaltigen Pfad führt, ohne eine Rezession auszulösen. Ein solches Szenario, so Paulsen, könnte für Gold ungünstig sein.Er wies auch darauf hin, dass der Dollar bei sinkenden Zinsen etwas schwächer werden könnte, was den Goldpreis tendenziell unter Druck setzen würde. "Gold gerät immer unter Druck, wenn der Dollar zu fallen beginnt", meinte er. "Das sollte diesmal nicht anders sein und führt normalerweise zu einem Rückgang des Goldpreises." Zwar hätten die Käufe der Zentralbanken, insbesondere aus China, Indien und anderen Schwellenländern, zum jüngsten Anstieg des Goldpreises beigetragen, doch sei dieser Faktor bereits eingepreist, so Paulsen. Für Goldanleger gebe es daher mehr Abwärts- als Aufwärtspotenzial.© Redaktion GoldSeiten.de