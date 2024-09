Miata Metals nimmt Proben von bis zu 133,25 g/t Gold aus neu freigelegtem Gestein auf Sela Creek

VANCOUVER, 5. September 2024 - Miata Metals Corp. (CSE: MMET, FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse eines umfassenden Probenahmeprogramms auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam bekannt zu geben. Miata meldete vor kurzem die Unterzeichnung eines Earn-in-Abkommens zum Erwerb von 100 % des Goldprojekts Sela Creek.- Schürfproben mit bis zu 133,25 g/t Gold in kürzlich freigelegtem Grundgestein in der Grube Stranger1- Repräsentative Spanproben mit bis zu 3,10 g/t Gold auf 3 m in der Grube Stranger- Schürfproben mit bis zu 39,20 g/t Gold in kürzlich freigelegten Adern auf dem Ziel Puma1- Schürfproben mit bis zu 25,13 g/t Gold in einer Erweiterung von Jons Grube1- Die Zielgebiete Stranger Pit und Puma sind noch nicht durch Bohrungen erprobt"Wir freuen uns, unsere jüngsten Probenahmeergebnisse auf dem Projekt Sela Creek mitzuteilen", sagte Miata's CEO, Dr. Jacob Verbaas. "Die Ergebnisse, auf die wir gestoßen sind, bestätigen unsere ursprüngliche Begeisterung für dieses Projekt, das trotz einer über 100-jährigen handwerklichen Goldproduktion, die bis heute andauert, nur eine bescheidene Exploration erfahren hat. Wir waren in der Lage, dieses Due-Diligence-Probenahme- und Strukturkartierungsprogramm auf dem Projekt Sela Creek in Suriname dank unserer lokalen Partner effizient zu planen. Der Großteil des Miata-Explorationsteams bestand aus einheimischen Surinamern, was unser Engagement für die Menschen in Suriname und die Entwicklung einer soliden Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten unterstreicht. Diese Ergebnisse sind der erste wichtige Schritt zur Planung eines umfassenden Bohrprogramms auf Sela Creek."Da Sela Creek aktiv abgebaut wird2 , gibt es auf dem Projekt mehrere neue Aufschlüsse, die seit der letzten Erkundung entdeckt wurden. Der aufregendste neue Aufschluss ist die Grube Stranger, aus der die höchstgradige Probe dieses Programms stammt. Das Miata-Explorationsteam hat auch beträchtliche Zeit damit verbracht, strukturelle Informationen auf dem Projekt zu messen und aufzuzeichnen, was für die Bestimmung der idealen Bohrrichtung für die verschiedenen Zonen entscheidend ist. Zusammen mit einer geplanten LiDAR-Vermessung werden diese Informationen die zukünftigen Schürf- und Bohrprogramme leiten."https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76741/05092024_DE_MiataMetals.001.jpegAbbildung 1. Übersichtskarte des Sela Creek.Der Kleinbergbau in der Grube Stranger hat zahlreiche mineralisierte Aufschlüsse freigelegt. Das Explorationsteam entnahm insgesamt acht Proben, von denen sechs Werte über 1 g/t Gold ergaben. Die höchste Probe lieferte 133,25 g/t Gold aus einer parallel zur Schieferung verlaufenden Verwerfungsader. Die sieben übrigen Proben ergaben Werte zwischen 3,73 und 0,10 g/t Gold mit einem Durchschnitt von 2,05 g/t Gold.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76741/05092024_DE_MiataMetals.002.pngAbbildung 2. Hochgradige Quarzadern in der Grube Stranger. Die Probenahme in diesem Vorkommen ergab 133,25 g/t Au..Die Grube Stranger ist eine nach Nordwesten verlaufende Grube mit reichlich Verwerfungen und Spannungsadern. Diese Arten von Adern sind Kennzeichen von orogenen Goldvorkommen, den häufigsten Goldlagerstätten, die heute abgebaut werden. Die bestehende Grube ist etwa 100 m lang und alle Proben wurden am nordwestlichen Ende der Grube auf einer Fläche von etwa 10 m x 30 m entnommen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76741/05092024_DE_MiataMetals.003.jpegAbbildung 3. Karte der Grube Stranger, wo sechs von acht Proben einen Gehalt von über 1,0 g/t Au aufwiesen.Die östliche Erweiterung von Jons Grube ergab bis zu 25,13 g/t in 7 Proben mit einem Durchschnittsgehalt von 6,56 g/t Au. Diese Erweiterung ist typisch für die hochgradige Mineralisierung auf Sela Creek, wo gefaltete Spannungsadern und Verwerfungsadern am selben Ort vorkommen. Hier wurde sichtbares Gold sowohl in den Quarzadern als auch im Wirtsschiefer beobachtet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76741/05092024_DE_MiataMetals.004.jpegAbbildung 4. Gefaltete Spannungsader, ein häufiges Vorkommen in und in der Umgebung von hochgradigen handwerklichen Abbaustätten; diese besondere Ader wurde in der neuen Erweiterung von Jon's Pit freigelegt.Das Ziel Puma ist ein weiteres neues Ziel auf dem Projekt, wo eine von 16 Proben aus einer Verwerfungsader einen Gehalt von 39,20 g/t Au ergab. Dies ist eine der wenigen Stellen, an denen unverwittertes Gestein von handwerklichen Bergleuten freigelegt wurde, wodurch das Unternehmen wertvolle Informationen aus geologischen Messungen und Beobachtungen erhält. Das Ziel Puma liegt über einer beträchtlichen historischen Bodenanomalie, die eine breite Mineralisierungszone darstellen könnte. Die 16 Proben wiesen einen Durchschnittsgehalt von 2,42 g/t Au auf; vier Proben enthielten mehr als 0,1 g/t Au.Das Unternehmen plante im Juli ein zweiwöchiges Explorationsprogramm, um die Art der Mineralisierung und der Freilegung zu ermitteln, die derzeit auf dem Goldprojekt Sela Creek zugänglich sind. Aufgrund der Art der Minenaktivitäten in kleinem Maßstab werden ständig neue Aufschlüsse freigelegt, entfernt und wieder abgedeckt. Das Explorationsteam war in der Lage, eine breite Probenabdeckung zu erreichen und sammelte 152 Proben mit einem Durchschnittsgehalt von 1,72 g/t Gold und 32 Proben mit mehr als 0,1 g/t Gold.Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit SRC Swiss Resource Capital AG ("SRC") für Investor Relations und Kommunikationsdienstleistungen in Europa geschlossen hat. Die Vereinbarung gilt ab dem 4. September 2024 für einen Zeitraum von einem Jahr und kann danach vierteljährlich verlängert werden. Zu den Dienstleistungen, die SRC im Rahmen der Vereinbarung für das Unternehmen erbringt, gehören Kommunikationsdienstleistungen, die allgemein als Investor Relations angesehen werden, einschließlich der Verbreitung von Informationen an bestehende und potenzielle Aktionäre, der Erstellung von Medienberichten in Form von Interviews und Videos sowie der Unterstützung oder Vertretung des Unternehmens auf Fach- und Investitionsmessen. Gemäss den Vertragsbedingungen erhält SRC eine monatliche Vergütung von 5'000 CHF sowie zusätzliche Gebühren für spezielle Dienstleistungen wie Fach- und Investitionsmessen.SRC ist ein privates Unternehmen mit einer Geschäftsadresse in Poststr. 1, CH-9100, Herisau, Schweiz. SRC wird von Jochen Staiger, Chief Executive Officer, geleitet. SRC hat Erfahrung in der Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die an verschiedenen Börsen notiert sind und ihr Profil an den öffentlichen Märkten schärfen wollen. SRC besitzt weder direkt noch indirekt irgendwelche Wertpapiere des Unternehmens.Die Proben wurden von FiLab analysiert, einem Labor, das in regelmäßigen Abständen Standards und Leerwerte hinzufügt. Die QP fügte in regelmäßigen Abständen unabhängige Standards hinzu. Alle Standards und Leerwerte ergaben akzeptable Werte.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Thomas Hawkins, P.Geo., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.1Schürfproben sind per Definition selektiv. Schürfproben dienen lediglich dazu, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Mineralisierung aufzuzeigen, und sind nicht dazu gedacht, einen repräsentativen Hinweis auf den Gehalt oder die Mineralisierung auf dem Projekt zu liefern, und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden.2Der gesamte Bergbau auf dem Claim wird derzeit von handwerklichen Bergleuten und nicht von Miata betrieben. Miata erzielt keine Einnahmen aus dem Bergbau oder aus Lizenzgebühren. Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Derzeit besitzt das Unternehmen Earn-in-Optionen für den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Goldprojekt Sela Creek in Surinam und einer 100%-Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division, British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.Im Namen des VerwaltungsratsDr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktorinfo@miatametals.com+1 778 488 9754In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich nicht auf die Informationen in dieser Zusammenfassung verlassen, außer um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem der Abschluss der Übernahme von 79North und dessen Beteiligung an Sela Creek und Nassau, die endgültige Ausübung der Option auf den Erwerb von 100 % von Sela Creek sowie die voraussichtlichen Explorationsaktivitäten des Unternehmens bei Sela Creek (und deren Zeitplan). 