Der "echte" Goldpreis befindet sich am langfristigen Widerstand

Es gibt viele Probleme mit der Berechnungsmethodik des US-Verbraucherpreisindex (CPI) und mit dem gesamten Konzept, eine einzige Zahl zur Darstellung der Kaufkraft des Geldes zu verwenden. Wenn wir jedoch den inflationsbereinigten ("realen") Goldpreis berechnen, indem wir den nominalen Goldpreis in US-Dollar durch den US-Verbraucherpreisindex dividieren, was wir im folgenden Monatschart getan haben, sehen wir interessanterweise, dass das Ergebnis in den letzten 50 Jahren mehrfach einen Höchststand erreicht hat und dass der aktuelle Wert in etwa auf diesem Niveau liegt. Bedeutet dies, dass der Aufwärtstrend des Goldpreises gedeckelt ist?Dies ist ein weiterer Grund, warum wir hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten für Gold vorsichtig sein sollten. Zu diesen Gründen gehören der Umfang der Netto-Longposition der Spekulanten bei Goldfutures, das zyklische Wendefenster August-September für den Goldbergbausektor, die Wahrscheinlichkeit eines geringeren Tempos bei den Ausgaben der US-Regierung in den Monaten nach den Wahlen im November 2024, die Tatsache, dass die wahren Fundamentaldaten von Gold nicht definitiv bullisch sind, das hohe Niveau des Gold/GNX-Verhältnisses (Gold ist im Vergleich zu Rohstoffen im Allgemeinen teuer), das Ausmaß, in dem die Finanzmärkte Zinssenkungen der Fed abgezinst haben (vier Zinssenkungen der Fed um 0.25% Zinssenkungen der Fed sind für 2024 eingepreist, was das Potenzial für eine negative Überraschung durch die Fed schafft) und der hohe kombinierte Wert von Gold und dem S&P500 Index im Verhältnis zur US-Geldmenge. Wir gehen jedoch davon aus, dass das Gold/CPI-Verhältnis innerhalb der nächsten 12 Monate einen neuen Höchststand erreichen wird, und zwar vor allem deshalb:1) Die US-Wirtschaft wird endlich in die seit fast zwei Jahren erwartete Rezession eintreten, die durch aggressive Staatsausgaben hinausgezögert wurde, was zu Bemühungen sowohl der Federal Reserve als auch der Bundesregierung führte, die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln.2) Trotz des Anstiegs der Renditen von Staatsanleihen in den letzten Jahren ist es offensichtlich, dass weder die großen politischen Parteien in den USA noch ihre Präsidentschaftskandidaten sich Sorgen über die Höhe der Staatsverschuldung machen. Anders ausgedrückt: Es gibt derzeit keinen politischen Willen, die Staatsausgaben zu senken. Im Gegenteil, beide Präsidentschaftskandidaten gehen den altbewährten Weg, die Stimmen einflussreicher Gruppen zu kaufen und dabei die Augen vor den Schulden und Defiziten der Regierung zu verschließen.3) Unter Verwendung unserer eigenen Methode zur Bereinigung der Auswirkungen der Inflation*, die in der Regel kurzfristig nicht genau ist, aber über Zeiträume von mehreren Jahren oder mehr annähernd korrekt sein sollte, liegt der aktuelle "reale" Goldpreis weit unter seinen Höchstständen von 1980 und 2011 (unsere Methode zeigt inflationsbereinigte Höchststände von rund 5.000 USD je Unze im Jahr 1980 und 3.400 USD je Unze im Jahr 2011 an). Weitere Einzelheiten finden Sie im folgenden Monatschart.Die Nähe des Gold/CPI-Verhältnisses zu seinem langfristigen Widerstand erhöht zwar das kurzfristige Risiko, doch wird dieser Widerstand wahrscheinlich nicht mehr lange als Obergrenze dienen.*Die Theorie, die wir anwenden, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Der prozentuale Rückgang der Kaufkraft einer Währung sollte langfristig in etwa dem prozentualen Anstieg ihres Angebots abzüglich des prozentualen Anstiegs der Kombination aus Bevölkerung und Produktivität entsprechen.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 4. September 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.