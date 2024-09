Technische Marktanalyse vom 08.09.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Gold ist auf hohem Niveau stabil. Zuletzt wurde eine Widerstandszone etabliert, an der das Edelmetall gerade gescheitert ist. Die Indikatoren helfen derzeit kaum weiter, da diese meist im neutralen Bereich notieren. Allerdings verlaufen diese gerade mit Divergenzen, sodass ein Ausbruch nach oben kurzfristig kaum möglich sein dürfte. Am übergeordneten Aufwärtstrend ändert dies gleichwohl nichts.Die letzte Unterstützungszone ist inzwischen schon wieder Geschichte und der nächste Bereich um 71 USD ist in den Fokus der Anleger geraten. Dieser Bereich wurde Mitte 2023 etabliert und schien bereits keine Bedeutung mehr zu haben. Nun ist Öl in diese Zone gefallen und es eröffnet sich die Frage, ob diese halten kann. Die Indikatoren sprechen für ein Halten der Unterstützung. Die Dynamik der jüngsten Abwärtsbewegung kann mit dieser Intensität nicht lange durchgehalten werden, weshalb ein Halten zunächst möglich ist. Übergeordnet stellt sich die Lage allerdings so dar, dass der Abwärtstrend anhalten sollte.Der Bitcoin verliert derzeit etwas an Glanz, wenn man bei einer Kryptowährung überhaupt von Glanz sprechen kann. Zuletzt hat diese künstliche Währung deutlich nachgegeben und einen Bereich erreicht, der Ende Februar kurzfristig für eine Verschnaufpause gesorgt hat. Sollte sich der Preis halten können, besteht eine Chance auf einen Dreh nach oben. Sollte allerdings das Tief von Anfang August unterschritten werden, würde dies eine Bestätigung des seit Mitte März bestehenden Abwärtstrends bedeuten. Die kommenden Handelstage sind also für den weiteren Trend nicht unwichtig.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.