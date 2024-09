Wird Ghana den Goldbergbau verbieten?

Einer der wichtigsten Schritte, um sicherzustellen, dass Ghanas Kampf gegen den illegalen Bergbau, auch bekannt als Galamsey, zu einem positiven Ergebnis führt, sei ein Verbot des Goldabbaus, so der ehemalige Vorsitzende der Region Greater Accra des National Democratic Congress (NDC), Joseph Kobina Ade-Coker. Dies geht aus einem Artikel der Seite GhanaWeb hervor. Sein Vorschlag wurde in der Donnerstagsausgabe der Angel Morning Show bekannt gegeben.Er sagte, auf diese Weise könne Ghana sicher sein, das Problem in den Griff zu bekommen, das sich zu einer nationalen Bedrohung entwickelt habe. Er merkte an, dass ein Verbot des Goldabbaus im Land dazu beitragen würde, den Bergbausektor zu sanieren. "Die Quintessenz ist, dass der Goldabbau in Ghana verboten werden muss. Ich bestehe darauf, dass in den nächsten fünf Jahren kein Gold geschürft wird. Wir müssen es verbieten. Schauen Sie nach Ruanda, die haben den Goldabbau verboten", sagte er dem Journalisten Okatakyie Afrifa-Mensah.Ade-Coker ist der Meinung, dass die ghanaischen Führer trotz zahlreicher Versprechen, diese Praktiken zu bekämpfen, keine Taten folgen ließen. Er riet den Mitgliedern der Neuen Patriotischen Partei (NPP) und des Nationalen Demokratischen Kongresses (NDC), das Galamsey-Problem als nationales Problem zu betrachten und es nicht zu politisieren, da es gemeinsame Anstrengungen erfordere. Um ihren Wäldern und Gewässern zu helfen, die durch illegalen Bergbau geschädigt wurden, hat sich der NDC-Vertreter für eine konsequente Bestrafung von Personen ausgesprochen, die an dieser Praxis beteiligt sind.© Redaktion GoldSeiten.de