CME Group: Weitere Rekorde bei Handelsvolumen im August

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, veröffentlichte vor Kurzem die aktuellen Daten zu den Handelsvolumen am Terminmarkt für den August 2024. Den Angaben zufolge wurden im letzten Monat durchschnittlich 31,7 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt, was einer Steigerung von 31% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und dem zweithöchsten monatlichen Volumen seit Beginn der Aufzeichnungen entspricht.Am Metallterminmarkt wurden im August durchschnittlich 43% mehr Kontrakte pro Tag gehandelt als im August 2023, was Metall zur Anlagenklasse mit der höchsten Steigerung macht. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen lag bei 708.000 Kontrakten pro Tag, verglichen mit 765.000 Kontrakten pro Tag im Juli und 495.000 Kontrakten pro Tag im August 2023. Im August 2024 stieg das Handelsvolumen vor allem bei Gold in Form von Micro-Gold-Futures (170% mit 124.000 Kontrakten pro Tag) und Goldoptionen (127% mit 96.000 Kontrakten pro Tag). Auch Metalloptionen erfuhren einen Anstieg von 119% mit 125.000 Kontrakten pro Tag.© Redaktion GoldSeiten.de