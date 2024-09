Der Dow Jones und Gold sind antizyklisch. Wirklich?

In dieser Woche scheint sich der Dow Jones verirrt zu haben, er beginnt in die falsche Richtung zu laufen - nach unten. Die Frage, die sich mir zu diesem Zeitpunkt stellt, ist: Hat der Dow Jones in seinem untenstehenden Bear's Eye View Chart eine Punktlandung hingelegt? Da er die Woche mit einem BEV von -2,93% schloss, was in der Mitte der Werte liegt, die ich als "Scoring Position" bezeichne (-0,01% bis -4,99%), stelle ich fest: Ja, er schloss in Scoring Position. Mir wäre es lieber, der Dow Jones hätte diese Woche auf einem neuen Allzeithoch geschlossen (BEV Zero = 0,0%). Aber da er in dieser Woche über seiner BEV-Linie von -5,00 % schloss, ist dies ein Versprechen, wenn nicht gar eine Verpflichtung für neue Allzeithochs.Natürlich kommt bei jedem Anstieg in einem BEV-Chart immer das letzte Allzeithoch des Anstiegs, sein Terminal Zero (TZ). Im obigen Dow-Jones-BEV-Chart sehen wir einige TZs seit 2016, die letzte BEV 0,0%, bevor der Dow Jones unter seine BEV -5%-Linie bricht, von wo aus der Dow Jones dann unter seine BEV -10%-Linie fällt, und dann weiter. Ist der BEV-Nullpunkt vom 30. August (der 33. dieses Anstiegs) die TZ dieses Anstiegs? Nur die Zeit wird es zeigen.Wir sollten jedoch abwarten, bis der Dow Jones entscheidend unter seine BEV-5%-Linie bricht, bevor wir einen Terminal Zero für unseren aktuellen Anstieg in Betracht ziehen. Es gibt einige hervorragende Beispiele dafür, wie unser aktueller Anstieg enden wird. Bis dahin gehe ich weiterhin davon aus, dass der Dow Jones weitere neue Allzeithochs erreichen wird.Als Nächstes sehen Sie den Dow Jones in Tagesbalken. Sicher, der Dow Jones schloss letzte Woche in einer guten Position, über seiner BEV -5%-Linie bei 39.484, aber eine weitere Woche wie diese, und er wird es nicht. Zwei solche Wochen in Folge wären sehr ungewöhnlich, es sei denn, die Bullen spüren die heiße Weite des Herrn Bären in ihrem Nacken. Ich sehe noch keine Anzeichen eines Bären auf dem Markt. Ich gehe also davon aus, dass der Verkaufsdruck, den wir unten sehen, in der nächsten Woche nachlassen wird.Eine Sache, die für die Bullen spricht, ist, dass keiner der großen Abwärtstage, die wir unten sehen, Dow-Jones-2%-Tage sind, d.h. Tage, an denen der Dow Jones 2% oder mehr von seinem Vortagesschluss entfernt geschlossen hat. Wenn der Dow Jones anfängt, mehrere 2%-Tage nach oben oder unten zu verzeichnen, ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass der Bär auf der Suche nach etwas Rindfleisch ist, um sich daran zu laben.Das war in der letzten Woche jedoch nicht der Fall. Am Montag lag der Dow Jones nur um 1,51% unter dem Schlusskurs vom vorletzten Freitag. Am letzten Freitag lag der Dow Jones nur 1,01% unter dem Schlusskurs vom Donnerstag. Mir gefällt das nicht, diese übergroßen Abwärtstage, die in der letzten Woche im unten stehenden Chart zu sehen sind. Aber es gibt nichts, was ich unten sehe, was mich dazu veranlassen würde, aus einer kurzfristigen Aufwärtshaltung am Aktienmarkt in Panik zu verfallen. Solange der Dow Jones nicht deutlich unter 39.484 (seiner BEV -5%-Linie) schließt, bleibe ich dabei.Eine Sache, die man im untenstehenden Chart beachten sollte, ist, dass die BEV -5%-Linie mit dem ansteigenden Dow Jones nach oben driftet, und das wird sie immer tun. Im vergangenen März lag die BEV -5%-Linie des Dow Jones bei 37.791 Punkten, d.h. 5% vom letzten Allzeithoch von 39.781 Punkten entfernt, das am 21. März erreicht wurde. Ich ziehe die aktuelle BEV -5%-Linie über den gesamten Chart, weil ich das einfach so sehe.Denken Sie daran, dass die unten gezeigte BEV -5%-Linie 5% unter dem letzten Allzeithoch des Dow Jones liegt, das derzeit bei 41.563 liegt; der letzte BEV-Nullpunkt des Dow Jones wurde am 30. August erreicht. Das Gleiche gilt für die unten abgebildete BEV-10%-Linie. Auch sie verschiebt sich mit dem steigenden Dow Jones nach oben.Hätten wir in der letzten Woche zwei große Dow-Jones-2%-Tage erlebt, d.h. Tage, an denen der Dow Jones um 3% oder 4% oder mehr gegenüber dem Vortag gefallen ist, würde ich mir Sorgen über die bevorstehende finanzielle Gesundheit der Bullen machen. So wie es aussieht, gehe ich weiterhin davon aus, dass der Dow Jones in den kommenden Wochen und Monaten weitere neue Allzeithochs erreichen wird. Unten in meiner Tabelle für die BEV-Werte der wichtigsten Marktindizes. Am vorletzten Freitag gab es einige neue Allzeithochs (rosa BEV-Nullen), aber keine BEV-Nullen in der letzten Woche. Allerdings schlossen zwölf der wichtigsten Indices zum Wochenschluss in der Punkteregion.