Chaos, Pleiten & Ufos

Hans-Werner Sinn übt scharfe Kritik an der Regierung. Das Verbrenner-Aus schade nur uns und sei sinnlos, die Energiepolitik müsse revidiert und Atomkraft wieder in Betrieb genommen werden.In den USA spielen sich chaotische Szenen ab, während auch dort der Verfall ungebremst weitergeht. Die Bürger schrauben ihre Kreditkartenschulden weiter hoch, die Sparquote ist auf Rekord-Tief. Der Handel bekommt es zu spüren, die Pleiten mehren sich.Inmitten der zunehmenden Spannungen droht Trump allen Staaten, die sich vom Dollar abwenden, mit 100% Strafzöllen auf ihre Waren. Der türkische Präsident Erdogan greift Israel verbal scharf an und ruft zu einer Allianz der islamischen Staaten auf.In den USA veröffentlicht die Polizei einen Ufo-Leitfaden.Will Ghana den (Gold-) Bergbau verbieten?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)