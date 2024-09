Brasilianische Polizei verhaftet Bande; 3 Tonnen illegales Gold in Umlauf gebracht

Die brasilianische Polizei hat am Montag eine groß angelegte Operation gegen den illegalen Bergbau im Amazonasgebiet durchgeführt und eine kriminelle Organisation ausgehoben, die die Produktion und den Verkauf von 3,1 Tonnen Gold finanzierte, dessen Herkunft mit gefälschten Papieren verschleiert wurde. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters . In einer Erklärung der Bundespolizei hieß es, dass die meisten Festnahmen und zwei Dutzend Durchsuchungen und Beschlagnahmungen im Süden des Bundesstaates Para durchgeführt wurden, wo der illegale Goldabbau im Regenwald in den letzten Jahren stark zugenommen hat. "Wir haben festgestellt, dass mindestens 3,14 Tonnen illegal abgebautes Gold mit falschen Angaben über die Herkunft des Erzes weiterverkauft wurden", heißt es in der Erklärung.Ein Großteil des Goldes wurde in Sao Jose do Rio Preto produziert, einer Stadt im Norden des Bundesstaates Sao Paulo mit einer florierenden Schmuckindustrie, in der illegales Gold zusammen mit legalem Gold zu Barren geschmolzen wird, was die Rückverfolgung des illegalen Metalls erschwert. "Wir müssen herausfinden, ob das Gold illegal war und aus unerlaubtem Abbau stammt", sagte der Leiter der Operation, Alexandre Manoel Goncalves, gegenüber Reuters.Ein Bundesrichter ordnete die Beschlagnahmung und das Einfrieren von Bargeld und Vermögenswerten in Höhe von 2,9 Milliarden Real (514 Millionen US-Dollar) an, darunter Fahrzeuge, Motorräder, Schmuck und Goldnuggets, wie die Polizei mitteilte. Vier Unternehmen wurden suspendiert, sechs Bergbaulizenzen und vier Genehmigungen zum Waffenbesitz wurden widerrufen und vier lokale Regierungsbeamte wurden ihres Amtes enthoben, so die Polizei.© Redaktion GoldSeiten.de