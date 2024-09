China: Erneut keine Änderung der Goldreserven  Wert steigt dank Rally weiter

Das chinesische Devisenamt SAFE hat kürzlich die aktuellen Daten zum offiziellen Stand der Gold- und Devisenreserven der Volksrepublik China per Ende August 2024 veröffentlicht. Demnach sind die Goldbestände des Landes im vergangenen Monat zum vierten Mal in Folge nicht weiter angestiegen.Den Daten zufolge beliefen sich die Goldbestände Chinas Ende August auf 72,80 Millionen Unzen und blieben damit gegenüber dem Vormonat unverändert. Der aktuelle Wert der Goldreserven wird mit 183 Milliarden US-Dollar angegeben, was einen Anstieg gegenüber den revidierten Zahlen vom Juli (176,6 Milliarden US-Dollar) bedeutet.Die Währungsreserven beliefen sich auf 3,29 Billionen US-Dollar. Im Vergleich zum Juli bedeutet dies einen Zufluss von etwa 30 Milliarden US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de