Gold - Das Geduldsspiel

Seit Ende August versuchen die Bullen den Goldpreis über das mehrfach erwähnte Rallykursziel bei 2.540 USD anzutreiben. Diese Marke lässt sich als natürliche Grenze im Aufwärtstrend des Edelmetalls verstehen, an der die Hausse ihr Aufwärtspotenzial ausgeschöpft haben könnte. Die Tatsache, dass die Marke auch nach gut fünf Ausbruchsversuchen nicht überwunden wurde, untermauert dies. Dennoch ist der bei 2.293 USD Ende Juni eingeschlagene Aufwärtsmove weiter intakt und der zuletzt vollzogene Pullback an die Oberseite der vorherigen Range erfolgreich abgeschlossen worden.Eigentlich sollten die Bullen das Geduldsspiel jetzt mit einem schnellen Anstieg über 2.540 USD beenden und zunächst die 2.570-USD-Marke erreichen. Jedoch kann schon an dieser Stelle der nächste Abverkauf einsetzen und sich der Sprung auf ein neues Rekordhoch als der letzte für einige Wochen herausstellen. Erst über 2.570 USD wären weitere Kaufwellen bis 2.630 und ggf. 2.710 USD zu erwarten.Bleibt der Sprung über 2.540 USD dagegen weiterhin aus oder prallt Gold von 2.570 USD nach unten ab, sollte eine Korrekturphase starten, die zunächst bis 2.449 und 2.431 USD führt. Darunter dürfte es nach einem Test der 2.379-USD-Unterstützung zur Fortsetzung des Aufwärtstrends kommen.