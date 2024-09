WPIC: Platinmarktdaten für Q2 2024 & Prognose für Gesamtjahr

Der World Platinum Investment Council (WPIC) veröffentlichte vor kurzem die neuste Ausgabe des " Platinum Quarterly ". In diesem vierteljährlich erscheinenden Bericht wird die Lage des Platinmarktes durch unabhängige Experten für das zweite Quartal 2024 dargelegt und die Prognose für das Gesamtjahr 2024 aktualisiert.Laut den Angaben stieg die weltweite Nachfrage nach Platin in Q2 im Jahresvergleich um 13% auf 2.421 koz. Diese Zunahme wurde durch robustes Wachstum im Investmentbereich sowie Schmucksektor angetrieben. Das Platinangebot hingegen belief sich auf 1.958 koz. Damit lag das Defizit in Q2 bei 464 koz. Im Gesamtjahr soll das Gesamtplatinangebot um 1% abnehmen und auf 7.089 koz fallen, während die Nachfrage auf 8.118 koz steigen sollen. Damit liegt das erwartete Defizit für das Gesamtjahr 2024 bei 1.028 koz.Erstmals enthielt der Platin-Quartalsbericht für das 2. Quartal 2024 einen erweiterten Umfang, der die Käufe von Goldbarren (500 g und mehr) in China berücksichtigt. Im 2. Quartal 24 verdoppelten sich diese Käufe gegenüber dem 2. Quartal 2023 und erreichten 41 koz. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Wachstum von 40% gegenüber dem Vorjahr auf 188 koz erwartet.Die Gesamtnachfrage aus dem Investmentbereich soll sich 2024 auf 517 koz belaufen, 15% mehr als 2023. Dabei sollen die in ETF gehaltenen Platinbestände um 150 oz zulegen. Im Schmucksektor wird eine ähnliche Entwicklung prognostiziert. Hier soll die Nachfrage nach Platinschmuck um 7%, als 126 koz steigen.Den vollständigen Bericht des World Platinum Investment Councils finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de