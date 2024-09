Palladium notiert wieder vierstellig

Quelle Chart: stock3

Das Industrie-, Edel- und Weißmetall Palladium konnte sich an den Ausbruchsfahrplan der vergangenen Analyse vom 8. August halten. Mit dem Anstieg über 920 USD punkteten die Bullen und somit wurde zunächst das Level von 950 USD sowie aktuell die Marke von 1.000 USD erobert. Jetzt gilt es das errichte vierstellige Niveau zu verteidigen, um in weiterer Folge bis zur Widerstandszone von 1.039 bis 1.053 USD anzusteigen. Oberhalb von 1.053 USD rückt dann auch schon das Niveau von 1.100 USD je Unze ins Visier der Bullen.Demgegenüber dürfe ein Rückgang unter 997 USD per Tagesschluss nochmalige Verluste bis 950 USD initiieren. Dort findet sich ein Kreuzunterstützungsbereich, welcher für Halt sorgen könnte. Unterhalb dessen allerdings die Bären sichtliche Vorteile genießen würden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.