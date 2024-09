Stefan Gleason: Gold- und Silberfeuerwerk steht bevor

Stefan Gleason, CEO von Money Metals Exchange, teilte gegenüber dem Investing News Network seine Gedanken zu Gold und Silber mit, einschließlich der Faktoren, die die Metalle derzeit antreiben, und wie Anleger bei physischen Käufen am besten profitieren können. "Abgesehen von Goldbarren wäre man gut beraten, im aktuellen Umfeld verstärkt auf Silber umzusteigen. Das Gleiche gilt für Silberbarren, Silberringe und Silbermünzen, wenn es sich um Anlagemünzen handelt", erklärte er.Auf die Frage, wer derzeit Gold kaufe, antwortete Gleason, dass die Nachfrage aus Asien und von den Zentralbanken komme. "Im vergangenen Jahr war der Haupttreiber für den Goldpreis nicht die Nachfrage von Einzelhändlern oder börsengehandelten Fonds im Westen – Europa, Nordamerika etc. – sondern aus dem Osten", sagte er.Gleason stellte jedoch fest, dass die Nachfrage in den USA seit der COVID-19-Pandemie sprunghaft angestiegen ist, und er erwartet für die Zukunft einen Anstieg der Käufe von physischem Gold, wenn mehr Anleger Gold in ihre Portfolios aufnehmen. "Ich bin sehr bullisch, was die künftige Nachfrage im Einzelhandel angeht", meinte er und fügte hinzu, dass es nur eines großen Ereignisses bedürfe, um einen Kauftrend auszulösen. "Und wie gesagt, es ist viel besser, viel mehr als vor fünf Jahren."© Redaktion GoldSeiten.de