Silber mit Spannung vor dem Wochenende

Quelle Chart: stock3

Zum Abschluss des vergangenen Monats coverten wir den Silberpreis rund um den möglichen Befreiungsschlag. Siehe dazu die Analyse vom 30. August . Nach dem jüngsten Abtauchen befindet sich Silber nun wieder in der Situation eines bevorstehenden Ausbruchs. Gold hierbei ja bereits auf neuen Höchstständen unterwegs. Sollte Silber heute oder in der nächsten Woche über 30,17 USD hinaus ansteigen können, wäre weiteres Aufwärtspotenzial bis 31,50 USD und darüber bis zur Widerstandszone von 32,18 bis 32,50 USD gegeben.Eine Abweisung mit Rücksetzern unter 29,75 USD dürfte hingegen neuerliche Preisschwäche bis rund 29,00 USD je Unze generieren. Im Ausdehnungsfall müsste man sogar mit einem Test der frischen Unterstützung bei 27,93 USD rechnen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.