Wetten auf Zinssenkung nehmen zu  Goldpreis erreicht Rekordhoch

Der Goldpreis stieg am Freitag im asiatischen Handel auf ein Rekordhoch, was auf anhaltende Spekulationen über eine Zinssenkung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche zurückzuführen war, aber auch auf die gestiegene Nachfrage nach sicheren Häfen im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen, schreibt Investing.com . Der Anstieg des Edelmetalls war darauf zurückzuführen, dass die Anleger weiterhin davon ausgingen, dass die Fed auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen senken würde.An den Märkten herrschte jedoch Unsicherheit über das Ausmaß der möglichen Zinssenkung. Starke Inflationsdaten zu Beginn der Woche ließen die Erwartungen auf eine geringere Senkung um 25 Basispunkte steigen. Die am Donnerstag veröffentlichten schwachen Arbeitsmarktdaten – insbesondere die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – ließen jedoch die Wetten auf eine Senkung um 50 Basispunkte wieder aufleben. Laut CME Fedwatch erwarteten Händler eine 58%ige Chance für eine Senkung um 25 Basispunkte und eine 42%ige Chance für eine Senkung um 50 Basispunkte.Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Sitzung in der kommenden Woche den Beginn eines Lockerungszyklus der Fed markieren wird, wobei die Zentralbank die Zinsen bis zum Jahresende um mindestens 100 Basispunkte senken dürfte. Nach September stehen in diesem Jahr noch zwei weitere Sitzungen der Fed an.© Redaktion GoldSeiten.de