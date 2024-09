Visual Capitalist: Goldpreisentwicklung unter US-Präsidenten (1989-2024)

Anfang des Monats veröffentlichte die Website Visual Capitalist eine Grafik, die die Entwicklung des Goldpreises unter den letzten sechs US-Präsidenten zeigt. Einige interessante Punkte sind hervorzuheben. Zum einen ist der Goldpreis seit der Amtszeit von George W. Bush (2001-2009) stets gestiegen.Visual Capitalist weist auch darauf hin, dass die Anschläge vom 11. September 2001 als Auslöser dienten, da der Goldpreis allein an diesem Tag um 8% stieg. Seither gab es weitere treibende Kräfte, wie die COVID-Pandemie während der Amtszeit Trumps und die aktuellen Kriege in der Ukraine und in Gaza. Was den 11. September jedoch besonders hervorhebt, ist der erstaunliche Anstieg des Goldpreises um 215% während Bushs Amtszeit im Weißen Haus nach dem Anschlag, der bei weitem größte Anstieg unter den sechs Präsidenten. Im Vergleich dazu stieg der Preis des Metalls in der folgenden Amtszeit Obamas (2009-2017) nur um 44%. Die Autoren des Artikels weisen jedoch darauf hin, dass das Wachstum nach 2008 durch die Finanzkrise deutlich gebremst wurde.Der zweitgrößte Anstieg ist unter Präsident Trump (2017-2021) zu verzeichnen, der vor allem mit der Pandemie zu kämpfen hatte. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Trump nur vier statt acht Jahre im Amt war und Gold in dieser Zeit dennoch um 53% zulegen konnte. Seit dem Amtsantritt von Biden (2021) hat das gelbe Metall 37% an Wert gewonnen. Für die aktuelle Wahl lässt sich also festhalten, dass sich Gold zumindest in den letzten 35 Jahren unter republikanischen Präsidenten besser entwickelt hat als unter demokratischen. Visual Capitalist schließt: "Unabhängig davon, ob Donald Trump wiedergewählt wird oder Kamala Harris die erste weibliche Präsidentin der USA wird, prognostizieren die Analysten der Citigroup einen Goldpreis von über 3.000 Dollar bis Ende 2024".© Redaktion GoldSeiten.de