Technische Marktanalyse vom 15.09.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Gold hat wieder einmal gezeigt, dass Widerstände bei diesem Edelmetall für die Anleger eher eine Empfehlung als ein Problem darstellen. So konnte der aktuelle, wenig ausgeprägte, Widerstand in der abgelaufenen Woche ohne Zögern dynamisch überwunden werden. Die Indikatoren befinden sich inzwischen im überkauften Bereich und dürften bald nach unten drehen. Dies würde dann Verkaufssignale nach sich ziehen und ein Pull-Back in der Notierung zur Folge haben. Ein solches Zurückkehren an die Ausbruchszone ist bei einer Entwicklung, wie wir diese zuletzt gesehen haben, nicht ungewöhnlich und für einen nachhaltigen Aufwärtstrend auch positiv zu werten. Der übergeordnete Trend dürfte weiterhin anhalten.Die Dynamik, mit der Öl nach unten gelaufen ist, konnte in dieser Intensität nicht beibehalten werden. Die Unterstützung, die zwar schon vor einiger Zeit entstanden ist, wurde nur kurz unterschritten und konnte zuletzt wieder zurückerobert werden. Dies wurde durch Kaufsignale bei den Indikatoren unterstützt. Die aktuell laufende Gegenbewegung dürfte nun bis in den Bereich der 21-Tage-Durchschnittslinie führen. Hier verläuft eine Unterstützungslinie, die nun zum Widerstand wird. Diese Bewegung sollte nicht länger als zwei Wochen andauern.Der übergeordnete, seit diesem Frühjahr intakte, Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Auffällig war zuletzt das Halten der Unterstützungszone im Bereich von 50.000 – 53.000 USD. Von dieser Marke aus, konnte die Kryptowährung zuletzt dynamisch wieder nach oben laufen. An der großen runden Zahl 60.000 USD hat der neue kurzfristige Aufwärtstrend zunächst Halt gemacht. Hier verläuft eine alte Unterstützungszone. Sollte diese überwunden werden können, sind schnell wieder Notierungen im Bereich von 65.000 USD möglich. In diesem Fall könnte der Abwärtstrend nach der Dow-Theorie gebrochen werden, was weitere Kursanstiege nach sich ziehen würde.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.