Goldman Sachs: Goldpreis könnte bei 25-BP-Senkung nachlassen  ETFs treiben ihn wieder hoch

Gold könnte kurzfristig einen kleinen Rückschlag erleiden, wenn die US-Notenbank in dieser Woche nur eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließt, aber das Metall wird sich danach wieder auf ein Rekordniveau erholen, unterstützt von steigenden Zuflüssen in Gold-ETFs, so die Goldman Sachs Group laut Bloomberg . "Die Zinssenkungen der Fed dürften dazu führen, dass westliches Kapital wieder in Gold-ETFs fließt – eine Komponente, die bei der starken Goldrally der vergangenen zwei Jahre weitgehend gefehlt hat", schreiben die Analysten Lina Thomas und Daan Struyven in einem Kommentar, in dem sie die Prognose der Bank bekräftigen, dass der Goldpreis bis Anfang nächsten Jahres auf 2.700 US-Dollar pro Unze steigen wird.Während sie unter der Basisannahme ihrer Ökonomen, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch um 25 Basispunkte senken wird, einen gewissen taktischen Abwärtstrend beim Goldpreis sehen, erwarten die Experten, dass die ETF-Bestände – und damit der Goldpreis – im Zuge des Lockerungszyklus der Fed allmählich steigen werden. "Da die ETF-Bestände nur schrittweise steigen, wenn die Fed die Zinsen senkt, ist diese Erholung noch nicht vollständig eingepreist", so die Analysten.Die weltweiten Bestände an Gold-ETFs haben sich in den letzten Monaten erholt, nachdem sie Mitte Mai laut Bloomberg-Statistiken auf den niedrigsten Stand seit 2019 gefallen waren. Trotz des anhaltenden Anstiegs des Goldpreises sind sie seit Jahresbeginn niedriger und liegen rund 25% unter ihrem Höchststand, der während der Pandemie im Jahr 2020 erreicht wurde.© Redaktion GoldSeiten.de