Gary Savage: 13-jähriges Basismuster bei Gold  Ausbruch steht bevor

Gary Savage, ein ehemaliger Unternehmer und Rohstoffhändler, spricht in einem Interview mit Palisades Gold über den aktuellen Stand und die Aussichten der Metallmärkte mit besonderem Schwerpunkt auf Gold und Silber. Savage betont, wie wichtig es ist, längere Zeiträume zu betrachten, um die Trends auf dem Goldmarkt zu verstehen, und weist auf ein potenzielles 13-jähriges Basismuster bei Gold und einen bevorstehenden Ausbruch hin. Er geht davon aus, dass der Goldpreis aufgrund dieses bedeutenden Basismuster mindestens 7.000 $ und möglicherweise 10.000 $ erreichen wird. Die Volatilität des Silberpreises könnte zu größeren proportionalen Bewegungen führen, wobei erwartet wird, dass der Silberpreis gegen Ende des Bullenmarktes neue Allzeithochs erreicht.Savage differenziert die Gold- und Silbermärkte anhand verschiedener fundamentaler Faktoren und diskutiert die möglichen Auswirkungen des Kriegszyklus, der Inflation und des jüngsten Dollar-Trends nach dem Fed-Treffen in Jackson Hole. Er ermutigt die Anleger, sich auf einen starken Aufwärtstrend bei den Metallen einzustellen und rät zum Kauf von physischem Gold und Silber, bevor der erwartete Ausbruch stattfindet. Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der CoT-Berichte (Commitments of Traders) als Instrument. Der Experte betont die potenzielle Hebelwirkung der Minenbetreiber, weist aber letztlich darauf hin, dass physische Edelmetalle langfristig höhere Renditen abwerfen könnten. Er geht auf die Auswirkungen der zum Zeitpunkt des Interviews bevorstehenden FOMC-Sitzung und die Möglichkeit einer Rezession ein.Abschließend teilt er seine Überzeugung von den potenziellen Vorteilen des Edelmetallsektors aufgrund des starken Goldbergbaus und ermutigt die Zuschauer, trotz der Marktschwankungen eine breite Perspektive beizubehalten. Er lehnt Energie, Uran, Bitcoin und den Aktienmarkt für Investitionszwecke ab und bevorzugt Edelmetalle inmitten geopolitischer Spannungen, die zu einem möglichen dritten Weltkrieg führen könnten. Man solle das große Ganze im Auge behalten, meint er.© Redaktion GoldSeiten.de