Global Uranium schließt Übernahme von 5 Uranprojekten in Wyoming ab

Vancouver, 17. September 2024 - Global Uranium Corp. (CSE: GURN) (das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 17. Juni 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Übernahme einer 100%igen Beteiligung an bestimmten nicht patentierten Mineralschürfrechten- und pachten des Bundesstaates Wyoming (die Schürfrechte) in Wyoming (USA) gemäß den Bedingungen eines Abkommens hinsichtlich des Erwerbs von Aktiva (das Kaufabkommen) mit Foster Wilson (der Verkäufer) abgeschlossen hat.Als Gegenleistung für die Schürfrechte zahlte das Unternehmen 70.000 US$ an den Verkäufer und emittierte 400.000 Stammaktien im Rahmen der genehmigten Aktienstruktur des Unternehmens an ihn (die Vergütungsaktien). In Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen sind die Vergütungsaktien an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Darüber hinaus unterliegen die Vergütungsaktien den folgenden freiwilligen Weiterverkaufsbeschränkungen: die Hälfte der Vergütungsaktien wird an dem Tag freigegeben, der vier Monate nach dem Datum der Ausgabe dieser Vergütungsaktien liegt (das Datum des Inkrafttretens), und die restlichen Vergütungsaktien werden an dem Tag freigegeben, der acht Monate nach dem Datum des Inkrafttretens liegt.Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt zurzeit sieben bedeutsame Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSUngad ChaddaUngad Chadda, CEO604-359-1248info@globaluranium.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!