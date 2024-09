Platin - Jetzt müssen die Bullen nachlegen

Anfang des Monats gelang es den Bullen, den Platinpreis nach dem kurzen Bruch der Unterstützung bei 907,28 USD direkt wieder über die Marke anzutreiben und damit ein Verkaufssignal zu verhindern. Mit dem Anstieg über 938 USD bildete sich ein Konter aus, der in den folgenden Tagen an Dynamik gewann und sogar die übergeordnete Abwärtstrendlinie auf Höhe von 960 USD überwand. Vergangenen Freitag erfolgte der Bruch der Kurshürde bei 988 USD, an die der Kurs aktuell im Rahmen einer leichten Korrektur zurücksetzt.Das kleine Kaufsignal, das der Anstieg über 988 USD ausgelöst hat, muss jetzt von den Bullen verteidigt werden, indem die aktuelle Korrektur vor der Abwärtstrendlinie auf Höhe von 960 USD endet. Gelingt dies, dürfte sich mit einem Anstieg über das Hoch bei 1.005 USD eine weitere Kaufwelle bis 1.032 USD anschließen. Damit wäre auch die Ausbildung eines bärischen, sich ausweitenden Dreiecks vom Tisch, das bei ca. 1.015 USD enden würde.Bricht Platin dagegen unter 960 USD ein, wäre der Anstieg in Gefahr. Eine Korrektur bis 938 USD würde die Bullen wieder deutlich unter Druck setzen. Dort könnte allerdings eine Erholung bzw. eine zweite übergeordnete Aufwärtsbewegung starten. Unter der Marke wäre der Aufwärtsimpuls dagegen gekontert und eine Verkaufswelle bis 889 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)