Höchste Gefahr, Autobeben & GEZ-Revolution?!

Für die deutsche Autoindustrie kommt es knüppeldick. Da der Absatz an E-Autos zurückgeht, können die CO2-Vorgaben für den Flottenverbrauch nicht mehr gehalten werden. Man denkt über Produktionskürzungen nach!In Brandenburg führt die Jugend eine Testwahl durch und sie zeigt sich erstaunlich rebellisch. Die CDU in Sachsen-Anhalt will den ÖRR reformieren und verlangt nach unabhängigen und ausgewogenen Informationen.Russland soll seine Flotte von der Krim abgezogen und gleichzeitig mehrere U-Boote mit Hyperschallraketen in den Atlantik geschickt haben. Eskalationsvorbereitungen? Dazu paßt auch die Aufstockung der russischen Armee.In dieser Gemengelange bleibt Gold ein Asset von größter Wichtigkeit.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)