Sovereign Metals: Spiralanlage erfolgreich installiert

Sovereign Metals mit weiteren Neuigkeiten vom Projekt: Link . Die Spiral-Konzentrator-Anlage im industriellen Maßstab wurde erfolgreich installiert und erweitert die Labor- und Testanlage des Unternehmens in Lilongwe.Mit dieser Anlage wird Graphitvorkonzentrat hergestellt, welches für weitere Testzwecke genutzt wird und mit dem gesteigerten Volumen können auch größere Proben an interessierte Endabnehmer aus dem Bereich der Lithium-Ionen-Batterien und traditionellen Graphitmärkten gesendet werden.Die Inbetriebnahme der Spiralanlage hat begonnen und es wurde das Material aus der Testgrube mit einer Durchsatzrate von bis zu 3 Tonnen pro Stunde aufbereitet. Nachfolgend einige Bilder:Die installierte Spirale ist das identische Modell, das für die Nass-Konzentrator-Anlage gemäß der Vormachbarkeitsstudie (PFS) für Kasiya 2023 ausgewählt wurde.Die Inbetriebnahme und die anschließende Nutzung der Spiralanlage dient auch der Schulung malawischer Angestellter in der industriellen Verarbeitung, bevor der Betrieb in vollem Umfang aufgenommen wird.Mit dem Testabbau, dem daraus gewonnenen Konzentrat und der nun ausreichend großen Spiralanlage kann das Team von Sovereign Metals mit Unterstützung von Rio Tinto den Abbau- und Aufbereitungsprozess in einem sehr realitätsnahen Szenario testen und wird damit wichtige Erkenntnisse für den kommerziellen Abbau erhalten.Die Ergebnisse werden nicht nur für die laufende DFS (definitive Machbarkeitsstudie) von höchster Bedeutung sein, sondern auch für den 19,90% Großaktionär Rio Tinto. Anstatt Unternehmen zu übernehmen, die man nur auf dem Papier oder mit kurzen Projektbesichtigungen analysieren kann, ist Rio Tinto mit dem technischen Personal "live vor Ort".Ich gehe weiterhin fest davon aus, dass Rio Tinto hohes Interesse an einer Komplettübernahme von Sovereign hat und sollte diese Annahme richtig sein, dann wird Rio auch einen entsprechend guten Preis bezahlen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.