Gold - Die unmissverständliche Botschaft

Mit dem Anstieg über das bisherige Allzeithoch bei 2.531 USD, das Mitte August ausgebildet worden war, setzte sich der dreiteilige Anstieg des Goldpreises Ende der vergangenen Woche dynamisch fort. In der Spitze erreichte der Kurs im gestrigen Handel die anvisierte Zielmarke bei 2.600 USD exakt und prallte von dieser direkt nach dem Zinsschritt der US-Notenbank um 20.00 Uhr nach unten ab. Aktuell versucht man, die Verkaufswelle im Bereich des früheren Aufwärtsziels bei 2.540 USD zu stoppen.Bislang vollzieht sich der Aufwärtstrend wie prognostiziert und könnte daher jetzt bei 2.531 bis 2.540 USD in einen weiteren Anstieg auf 2.600 USD münden. Diese Aufwärtschance muss von den Bullen allerdings bereits genutzt werden, um den Start einer größeren Gegenbewegung zu verhindern. Zu einer größeren Kaufwelle würde es allerdings erst bei Kursen oberhalb von 2.630 USD kommen. Eine solche Aufwärtsbewegung könnte Gold bis 2.710 USD antreiben.Gleichzeitig steigt mit dem gestrigen Rückfall aber auch wieder das Korrekturrisiko. Unter 2.531 USD könnte der Kurs des Edelmetalls direkt bis 2.471 USD und später bis an den Support bei 2.431 USD durchgereicht werden. Sollte es dort nicht zur Wiederaufnahme des bislang dreiteiligen Aufwärtstrends seit Juni kommen, droht Gold bereits der Abverkauf bis ca. 2.320 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)