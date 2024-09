Gold hält das Niveau nach kräftiger Zinssenkung der Fed

Der Goldpreis stieg am Donnerstag nach einem Rekordhoch vom Vortag, als die US-Notenbank die Zinsen drastisch senkte. Die Fed begann am Mittwoch mit einer Zinssenkung um ungewöhnlich hohe 50 Basispunkte, was laut Fed-Vorsitzenden Jerome Powell die Entschlossenheit der Entscheidungsträger zeigen sollte, die Arbeitslosenquote niedrig zu halten, nachdem die Inflation zurückgegangen ist, berichtet Reuters Powell sagte jedoch, dass die Wirtschaft nach wie vor stark sei und viele Arbeitsmarktindikatoren, einschließlich der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und sogar der aktuellen Arbeitslosenquote von 4,2%, nicht besorgniserregend seien. Ilya Spivak, Head of Global Macro bei Tastylive, erklärte: "Der Goldpreis verharrt in der Nähe seines gestrigen Schlusskurses, während die Märkte die Volatilität nach der Zinsentscheidung der Fed verdauen."Was geopolitisches angeht, erwähnt Reuters die Explosion von Geräten der Hisbollah am Mittwoch im Libanon, was die Spannungen im Hinblick auf eine Ausweitung des Nahostkonflikts einen Tag nach ähnlichen Explosionen durch Pager der Gruppe weiter anheizte. Darüber hinaus berichtet die Nachrichtenagentur, dass bei den anderen Metallen der Spotpreis für Silber um rund 2% auf 30,67 $ je Unze, Platin um 1,2% auf 980,40 $ und Palladium um 0,48% auf 1.067,00 $ stieg.© Redaktion GoldSeiten.de