Üble Aussichten

Die Schlagzeilen aus Schilda werden immer verrückter, so soll z.B. ein 82jähriger US-Bürger jetzt abgeschoben werden, der sich für die Friedensbewegung engagiert hat.Die US-Notenbank senkt die Leitzinsen um erstaunliche 0,5 Prozentpunkte, weil es der Wirtschaft so gut geht und es so bleiben solle. Vor genau 17 Jahren, am 18. September 2007, wurden die Zinsen ebenfalls um 0,5 Prozentpunkte gesenkt, aber es war zu spät. Crash und Finanzkrise folgten. Wird es jetzt besser laufen?Harald Kujak, ex Nato-General warnt eindringlich davor, weitreichende Waffen an die Ukraine zu liefern.Die Edelmetalle bleiben in dieser Lage gesucht, Gold für für Otto Normalverbraucher immer unerschwinglicher.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)