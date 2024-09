Palladium - Läuft hier ein neuer Aufwärtstrend?

Seit der Verteidigung der Unterstützung bei 837 USD Anfang August zieht der Palladium-Kurs in einer steilen Kaufwelle nach Norden und durchbrach dabei zuletzt die Hürden bei 993 USD und 1.041 USD.In dieser Woche setzte sich der Aufwärtsimpuls weiter fort und überwand sogar schon die 1.105-USD-Marke. Mittlerweile weist dieser Anstieg eine größere Länge aus, als die Erholungsrally von Mitte Februar bis Mitte März, die von 850 USD bis 1.105 USD reichte. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei der Kaufwelle seit August um einen neuen Aufwärtstrend bei Palladium handeln kann und nicht eine zweite Aufwärtsstrecke im Rahmen einer tendenziell bärischen Seitwärtsphase bzw. ABC-Erholung.Aktuell hat der Kurs nach einem Rücksetzer an den Support bei 1.041 USD wieder die Hürde bei 1.083 USD erreicht. Sollte diese jetzt überschritten werden, kann die Rally direkt bis 1.138 USD und darüber bis an die Kursziele bei 1.165 USD und 1.192 USD fortgesetzt werden. Damit wäre tatsächlich ein neuer Aufwärtstrend etabliert.Setzt Palladium dagegen jetzt wieder zurück, könnte ausgehend von 1.041 USD ein weiterer Anstieg starten. Darunter dürfte allerdings eine größere Korrektur bis 1.020 USD und ggf. 993 USD belasten. Auf diesem Niveau sollte sich der starke Anstieg der letzten Tage aber fortsetzen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)