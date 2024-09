FED-Entscheidung

Die US-Notenbank FED hat in der ersten Zinssenkung die Erwartungen der Märkte nicht enttäuscht und die Leitzinsen wurden um 50 Basispunkte gesenkt. Somit liegt die Leitzinsspanne zwischen 4,75% und 5%, was angesichts der Kapitalmarktrenditen im Rentenmarkt noch immer relativ hoch ist:Der Rentenmarkt hat mit Renditen von 3,50% auf 5 Jahre oder 4,07% auf 30 Jahre ein deutlich niedrigeres Zinsniveau schon seit vielen Monaten eingepreist. Wie schon vor den ersten Zinsanhebungen scheint die FED auch in diesem Zinssenkungszyklus dem Markt hinterher zu hecheln. Die nächste Sitzung ist erst im November und dann auch noch zu einem undenkbar schlechten Termin, am 07. November, zwei Tage nach der US-Präsidentschaftswahl.Für die Novembersitzung rechnen 42,90% mit einem weiteren großen Schritt um 0,50% nach unten und 57,10% mit einer Zinssenkung um 0,25%:Gold hat als nicht zinszahlende Anlage generell in einem niedrigen Zinsumfeld die besseren Karten, wobei natürlich auch die Inflation immer zu berücksichtigen ist, um den Realzins zu bestimmen. Doch in Stein gemeißelt sind diese Korrelationen auch nicht, wie wir Goldanleger über Jahre in der Zeit der Nullzins-Politik feststellen mussten. Während die FED die Leitzinsen lange Zeit bei Null gehalten hat, bröckelte Gold ab.Gut entwickelt sich der Goldpreis aber in der Regel bei fallenden Renditen nach einer Phase höherer Zinsen, die uns nun bevorstehen sollte.Auch wichtig sind niedrige Zinsen für den gesamten Rohstoffsektor, da dieser kapitalintensiv ist und viele Projekte funktionieren bei zu hohen Kreditzinsen nicht mehr.Zudem tendieren Anleger in einem Umfeld mit niedrigen Zinsen dazu, in risikoreichere Anlagen zu gehen, um mit dem Kapital Renditen "zu jagen" die einen Unterschied für das Portfolio ergeben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.