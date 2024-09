Gold - Rally hält an!

• Goldpreis Widerstände: -



• Goldpreis Unterstützungen: 2.589,57+2.558,96+2.531,54

Im Gold dominieren derzeit die Bullen das Kursgeschehen und so kommt es bereits zum Beginn der neuen Handelswoche zu einem neuen Allzeithoch. Bereits am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche konnte der Goldkurs nach einer kurzfristigen Konsolidierung wieder kräftig zulegen und die gute Stimmung scheint sich über das Wochenende gehalten zu haben. Gold ist momentan so teuer wie noch nie und damit ist auch klar, dass sich den Bullen kein Widerstand mehr entgegenstellt. Es bleibt abzuwarten, wo das Verkaufsinteresse wieder zunimmt.Der Goldkurs könnte auch in den nächsten Tagen und Wochen neue Hochs erreichen. Kurzfristig ist das glänzende Edelmetall jedoch relativ teuer. Eine Konsolidierung bzw. Korrektur ist zwar nicht zwingend nötig, sollte aber sicherheitshalber eingeplant werden. Um eine solche aufzufangen und die Rally später weiter in Richtung 2.700 USD und darüber hinaus fortzusetzen, stehen den Käufern knapp unterhalb von 2.600 USD und bei 2.558 USD einige Unterstützungen zur Verfügung.© Rene BerteitQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)