Goehring & Rozencwajg: Chancen bei Goldaktien "so überzeugend wie nie zuvor in der Geschichte"

"Während wir diese Zeilen schreiben, hat der Goldpreis zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 2.500 Dollar überschritten, ein Ereignis, das ein goldenes Zeitalter für Goldaktien einzuläuten scheint", schreiben die Analysten von Goehring & Rozencwajg laut Kitco News. "Doch paradoxerweise waren diese Aktien selten billiger als jetzt. Was steckt hinter dieser Dissonanz, und was könnte sie für die Zukunft bedeuten?""Der NYSE Arca Gold Bugs Index (HUI), eine Benchmark für Goldaktien, liegt bei 312 und damit mehr als 50% unter seinem Höchststand vom September 2011", betonen die Analysten. "Noch bemerkenswerter ist, dass der HUI heute nur 10% über seinem Stand vom August 2016 liegt, als der Goldpreis bei nur 1.300 Dollar je Unze lag. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich der Gewinn je Aktie des HUI in diesem Jahr im Vergleich zu 2016 vervierfachen wird.""Seit 2020 sind die realen 10-Jahres-Zinsen in den USA von -0,40% auf 2,1% gestiegen", schreiben sie. "Westliche Investoren, die daran gewöhnt sind, Gold als Reaktion auf steigende Realzinsen abzustoßen, haben sich vorhersehbar verhalten. Von 2020 bis 2024 verloren die börsengehandelten Goldfonds 31 Millionen Unzen oder 25% ihrer Bestände, da die Anleger sowohl Bullion als auch Aktien verkauften. Der größte Goldaktien-ETF, der GDX, verzeichnete anhaltende Abflüsse in Höhe von fast 20% seines Vermögens." Sie betonten, dass ein ähnlicher Trend in den vergangenen Zyklen zu beobachten war: "Zwischen 2012 und 2015, als die Realzinsen von -0,20% auf 0,80% stiegen, liquidierten die Gold-ETFs 36 Millionen Unzen."Während die Zentralbanken eine steigende Nachfrage nach Bullion zeigten, hätten sie wenig Appetit auf Goldaktien, so die Analysten. "Da es keine natürlichen Käufer gibt, die den Verkäufen des Westens entgegenwirken könnten, sind Goldaktien ins Hintertreffen geraten und werden jetzt zu historisch niedrigen Bewertungen gehandelt", fügten sie hinzu. Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für Value-Investoren darstellt. "Als Contrarian-Value-Investoren sehen wir in dieser Diskrepanz außerordentliche Chancen und haben unsere Positionen in Goldaktien aufgestockt", schreiben sie.Lesen Sie hier den vollständigen Artikel von Kitco News.© Redaktion GoldSeiten.de