Bitcoin - Noch nicht hundertprozentig startklar

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 22. September 2024. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Tageschart vom 22. September 2024. Quelle: Tradingview

In den letzten fünf Wochen wurde der Bitcoin mal wieder seinem volatilen Ruf gerecht und hielt die Anleger mit einer beiten Handelspanne von rund 13.000 USD in Atem. Nachdem die Notierungen Anfang August im Zuge des "Nikkei-Index Carry Trade Crashs" kurzzeitig bis auf knapp unter 50.000 USD (49.577 USD) fielen, konnten sich die Preise bis zum Ende des Monats angetrieben von den haussierenden Aktienmärkten bis auf 65.103 USD erholen.Von hier aus wurde der Bitcoin jedoch innerhalb von nur zwei Wochen bis 52.546 USD am 6.September erneut in die Tiefe gedrückt. Die überverkaufte Lage an diesem Tiefpunkt brachte allerdings wieder eine deutliche Erholung, so dass der Bitcoin aktuell um 63.000 USD notiert und an seiner flach verlaufenden 200-Tagelinie (63.935 USD) anklopft.Angesichts der insgesamt doch relativ stabilen Lage an den Aktienmärkten und der großzügig ausgefallenen ersten US-Zinssenkung seit vier Jahren (minus 50 Basispunkte), dürfte sich die von uns richtig prophezeite Korrektur- und Konsolidierungsphase nun vermutlich in ihren letzten Zügen befinden. Schließlich sollte das Ende der restriktiven Geldpolitik in den kommenden Monaten wohl fast alle Assetklassen zunächst nach oben hieven. Insbesondere der Krypto-Sektor dürfte hiervon profitieren.Aktuell fehlen dem Zugpferd Bitcoin noch rund 10.750 USD bzw. 16,5% bis zum Allzeithoch vom 14.März bei 73.793 USD. Allerdings ist die Bitcoin-Dominanz seit dem großen Tiefpunkt im November 2022 nur am Steigen und erreichte zuletzt über 58,5% der gesamten Marktkapitalisierung des Krypto-Sektors.Wie immer gab es im Krypto-Ökosystem auch jede Menge spannende Entwicklungen. Insbesondere die bevorstehende Umwandlung des MATIC-Tokens von Polygon in den neuen POL-Token im September 2024 könnte sich angesichts des darniederliegenden Kurses von 0,40 USD als eine Chance erweisen. Große Krypto-Börsen wie Binance unterstützen die Migration, die Teil des " Polygon 2.0 "-Updates ist und auf unbegrenzte Skalierbarkeit und vereinheitlichte Liquidität abzielt. Zudem starteten neue Layer-2-Projekte wie Pepe Unchained , die darauf abzielen, die Skalierbarkeit und Effizienz von Ethereum zu verbessern.Diese Entwicklungen unterstreichen die kontinuierliche Innovation und Weiterentwicklung im Krypto-Sektor. Ethereum ist allerdings im gesamten Bullenmarkt der letzten zwei Jahre ein Underperfomer und hat in der Spitze vom Frühlingshoch fast 50% verloren.Seit dem Herbst 2021 und dem damaligen Allzeithoch bei 69.000 USD hat sich mit dem Rücksetzer bis auf 15.479 USD sowie dem neuen Allzeithoch am 14.März bei 73.794 USD eine große Tasse („Cup-and-Handle“) gebildet. Wie vermutet, arbeitet sich der Bitcoin nun bereits seit dem Frühjahr an dem dazugehörenden Henkel ab. Innerhalb dieses Henkels sollte die Konsolidierung/Korrektur vor allem über die Zeit und weniger über tiefe Preisrücksetzer gespielt werden. Dieses Vorhaben ist mittlerweile weit vorangeschritten. Trotzdem könnte es bis zum finalen Abschluss des Henkels möglicherweise auch noch ein paar Monate länger dauern.Grundsätzlich gilt, dass der Bitcoin für den erfolgreichen Abschluss der Tasse-Henkel-Formation einen Ausbruch auf neue Allzeithochs, also mindestens auf über 73.794 USD benötigt. Da die horizontale Widerstandszone etwas „schief“ angelegt ist, wäre der endgültige Ausbruch nach oben wohl erst mit Kursen oberhalb von ca. 77.000 USD bestätigt. Allerdings deutet jeder weitere Kursanstieg über 70.000 USD bereits darauf hin, dass der Bitcoin-Preis tendenziell nach oben strebt und letztlich neue Höchststände anvisieren möchte.Auf der Unterseite sollte das Augusttief bei 49.577 USD jetzt idealerweise nicht mehr unterschritten werden. Andernfalls trübt sich die Charttechnik deutllich ein. Innerhalb des Henkels wären Rücksetzer bis in die Region von ca. 52.000 bis 53.000 USD aber noch möglich und sollten vorsichtshalb mit einkalkuliert werden.In der Summe ist der Wochenchart nach wie vor neutral. Der leichte Abwärtsdrall könnte in Kürze mit einem Anstieg über das Augusthoch bei 65.103 USD negiert werden. Der Stochastik-Oszillator befindet sich jedoch weiterhin im Sinkflug und könnte noch mehr Zeit bis zur Trendwende benötigen. Zwar wurde die stark überkaufte Lage vom Frühjahr vollständig abgebaut, eine ideale überverkaufte Situation liegt jedoch (noch) nicht vor. Insgesamt hinterlässt der Wochenchart eher den Eindruck, dass sich der Beginn der Ausbruchsrally noch verzögern könnte.Auf dem Tageschart ist der Bitcoin Anfang August unter seine 200-Tagellinie (63.937 USD) gerutscht und konnte diese bislang auch nicht wieder nachhaltig zurückerobern. Das ist grundsätzlich eher bärisch.