Barrick Gold - Planen die Bullen endlich den großen Ausbruch?

Trotz eines Goldpreises, der seit Wochen ein neues Rekordhoch nach dem anderen erklimmt und mittlerweile über der Marke von 2.600 USD notiert, lässt sich die Aktie der kanadischen Minengesellschaft Barrick Gold Corp. nichts anmerken. Sie pendelt weiterhin auf relativ niedrigem Niveau und hat kürzlich erst mit Ach und Krach die Hochs aus dem Jahr 2023 bei etwas mehr als 20 USD zurückerobert.Von den alten Hochs können Anleger und Aktionäre hier weiterhin nur träumen. Doch im großen Chartbild formiert sich still und heimlich eine Ausbruchsbewegung, die früher oder später noch für positive Überraschungen sorgen könnte!In den zurückliegenden 5 Jahren lief Barrick Gold mehr oder weniger marktkonform. Das änderte sich jedoch ab etwa Mitte 2022. Die Benchmarkt in Gestalt des NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) konnte sich immer mehr absetzen. Der Aktienkurs (blau) entwickelte sich unterdurchschnittlich und liegt mit dem aktuellen Niveau ca. 40 Prozent unter dem des HUI.In der letzten Analyse an dieser Stelle vom 1. November 2023 "Barrick Gold – Ist hier nur der Wunsch der Vater des Gedankens?" notierte die Aktie mit gut 16 USD etwas tiefer als heute. Im mittelfristigen Chartbild war besonders das mögliche riesige zusammenlaufende Dreieck von Bedeutung. Die untere Dreieckslinie wurde damals erneute getriggert und am Ende doch wieder verteidigt.Seitdem wurde die besagte Unterstützungslinie noch drei weitere Male unterschritten und auch schnell wieder zurückerobert. Zuletzt Anfang August. Der bestehende Aufwärtstrend seit Herbst 2015 kann damit also als robust bezeichnet werden.Als wenn das bislang nicht genug wäre, hat die Barrick-Aktie Ende August nun auch noch die obere Dreieckslinie, also den Abwärtstrend seit dem Jahre 2011, zaghaft nach oben durchstoßen. Diese Entwicklung stimmt jetzt so positiv, dass das große Kursziel über 30 USD auf Basis der dicken roten Widerstandszone plötzlich in den Fokus rückt.Kann Barrick Gold sich ab jetzt also über der roten Dreieckslinie halten und sogar noch weitere Kursgewinne jenseits der 21 USD zeigen, so kann damit der lang erwünschte Trendwechsel ausgelöst werden!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.