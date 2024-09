TD Securities: Wetten Sie nicht gegen Gold

Trotz kurzer Konsolidierungsphasen befindet sich der Goldmarkt in einem beispiellosen und unaufhaltsamen Aufwärtstrend und erreicht immer neue Rekordhöhen. Die kanadische Bank TD Securities hat jedoch eine wertvolle Lektion gelernt: In einem Umfeld, in dem die weltweiten Zinsen, angeführt von der Federal Reserve, nach unten tendieren, sollte man nicht gegen das Edelmetall wetten, schreibt Kitco News . Am Freitag gaben die Analysten von TD Securities bekannt, dass sie ihre kürzlich eingegangene taktische Short-Position in Gold aufgeben würden.TD eröffnete den Handel, als der Dezember-Goldfuture bei 2.533 $ notierte. Die Bank ging davon aus, dass die Preise auf 2.300 $ fallen würden, da sie eine falkenhaftere Haltung der US-Notenbank erwartete. "Natürlich war dies eine Position, die extrem vom Konsens abwich, aber während die Ströme in den letzten Sitzungen nicht auf unserem Radar waren, ist es klar, dass die niedrige Messlatte der Fed für eine bemerkenswerte Lockerung in einer Wirtschaft, die sich in einem anständigen Zustand befindet, zusätzliches Kapital in das gelbe Metall zieht", so die Analysten in ihrer jüngsten Notiz.TD zog sich aus dem Handel zurück, als die Dezember-Futures auf 2.549 $ stiegen, was zu einem Verlust von 4,4% bei seiner taktischen Short-Position führte. Mit Blick auf die Zukunft stellen die Analysten fest, dass die extreme Positionierung immer noch in Frage gestellt werden kann, dass aber das Thema "Makro-Risiko" ebenso leicht aufrechterhalten werden kann. Darüber hinaus heißt es im Artikel, dass immer mehr Analysten davon ausgehen, dass der Goldpreis bis Anfang nächsten Jahres die Marke von 3.000 $ je Unze erreichen wird.© Redaktion GoldSeiten.de